Новичок «Зенита», защитник Данил Круговой в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что принял решение перейти в питерскую команду после беседы с генеральным директором сине-бело голубых Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком.

Круговой рассказал, когда принял решение перейти в «Зенит»

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