Футбол
Круговой рассказал, когда принял решение перейти в «Зенит»Спорт-Экспресс 11:30
Новичок «Зенита», защитник Данил Круговой в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что принял решение перейти в питерскую команду после беседы с генеральным директором сине-бело голубых Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком.
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Через сезон в аренду в «Сочи»? Что пишут в соцсетях о трансфере Кругового в «Зенит»
Спорт день за днем08:18
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
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