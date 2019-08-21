Футбол

Круговой рассказал, когда принял решение перейти в «Зенит»Спорт-Экспресс 11:30

Уфа — Зенит
24 августа
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Новичок «Зенита», защитник Данил Круговой в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что принял решение перейти в питерскую команду после беседы с генеральным директором сине-бело голубых Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком.
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