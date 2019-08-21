Футбол
Круговой рассказал, когда принял решение перейти в «Зенит»Спорт-Экспресс 11:30
Новичок «Зенита», защитник Данил Круговой в эксклюзивном интервью «СЭ» признался, что принял решение перейти в питерскую команду после беседы с генеральным директором сине-бело голубых Александром Медведевым и главным тренером Сергеем Семаком.
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Через сезон в аренду в «Сочи»? Что пишут в соцсетях о трансфере Кругового в «Зенит»
Спорт день за днем08:18
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Общество
Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве
Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
Обновлено в 17:31
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 16:09
Футбол
Семак дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно за оскорбление арбитров после встречи 6-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", по окончании которой был крайне недоволен работой арбитров.
Обновлено в 14:34
Гаджеты
Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Мальчику в Ростовской области после перелома ампутировали руку
"В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростовской области 11-летнему мальчику после перелома руки ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате чего через несколько дней ему пришлось ампутировать руку", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Политика
Украинский дипломат рассказал о «похоронах» антироссийских санкций
По мнению дипломата, высказывания французского президента стали "похоронами" экономических ограничений против России.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика
Макрон намерен встретиться с представителями Ирана перед саммитом G7
Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что намерен провести встречу с официальными лицами Ирана перед саммитом G7.
Обновлено в 17:08
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник
В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Политика
Завершилось третье тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму
В среду в столице состоялся третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которую впервые в стране будут применять на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Систему «Торнадо-С» предложат на экспорт
Обновлено в 07:24
Наука
В Китае планируют продавать клонированных котов
В ближайшее время китайская компания собирается начать массовую торговлю клонированными котами. Волгоград, 21 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:38
Политика
Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм
Обновлено в 16:34
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:56
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro получит модуль NFC
Источники уверены, что этим старшая модель отличаться от Redmi Note 8 и Redmi 8. Ранее сообщалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
США пообещали пять миллионов долларов за помощь в поимке главарей ДАИШ
Вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов объявлено Вашингтоном за информацию, которая поможет задержать трех главарей ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 17:40
Политика
Меркель и Джонсон высказались против возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер Великобритании Борис Джонсон высказались против скорого возвращения России в G7 на совместной пресс-конференции, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 16:23
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»
По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний
США провели первое испытание ракеты средней дальности наземного базирования после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 17:02
Общество
Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский»
Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.
Обновлено в 13:36
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Космос
Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики
Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12