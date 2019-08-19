Футбол
Круговой проходит медосмотр для «Зенита»Чемпионат 04:01
Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита». Фотографию с медосмотра опубликовало в «инстаграме» издание Prosportstory. Круговой является выпускником академии «Зенита».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:03, Ашберн
Здоровье
Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Единоборства
Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший подтвердил, что ведет переговоры о возможном супер-реванше с действующим обладателем титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено в 01:11
Политика
Американская организация славистов шантажирует вузы РФ – об угрозах
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Американская организация славистов выступила с заявлением по поводу арестованных и задержанных участников протестов в Москве 27 июля, среди которых были и несколько студентов российских вузов.
Обновлено в 03:35
Общество
Синоптики пообещали москвичам в среду до 30 градусов тепла
Во вторник 20 августа в столичном регионе потеплеет днем до 26-28 градусов, а в среду возможно до плюс 30, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Шойгу заявил о разработке США нарушающих ДРСМД ракет
США еще за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности начали финансировать разработку запрещенных договором ракет.
Обновлено вчера в 04:03
Культура
«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Экономика
В России почти треть расходов на еду уходит на мясо
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»
Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».
Обновлено в 00:22
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Происшествия
Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Политика
Филарет пожаловался на прекратившего с ним общаться Порошенко
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко прекратил с ним общение после того, как получения «новой церковью» томоса.
Обновлено в 04:55
Футбол
Евсеев сказал 16 слов на пресс-конференции после победы над «Ростовом»
Пресс-конференция главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева после матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» получилась очень короткой.
Обновлено вчера в 13:39
Культура
В Екатеринбурге определили самые яркие гравюры в технике меццо-тинто, выполненные художниками из разных стран мира
Обновлено в 04:48
Космос
Нибиру на подступах в Земле в надежде устроить Судный день – ученые
Планета Х на подступах к Земле в надежде устроить Судный день, говорят уфологи. Эксперты рассчитали новую дату конца света.
Обновлено в 02:58
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено в 03:16
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Происшествия
Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой
Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.
Обновлено в 02:33