Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита». Фотографию с медосмотра опубликовало в «инстаграме» издание Prosportstory. Круговой является выпускником академии «Зенита».

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