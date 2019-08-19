Защитник "Уфы" Данил Круговой в настоящий момент проходит медицинский осмотр для "Зенита". Фотография с медосмотра опубликована в "Инстаграме" Prosportstory.

Происшествия Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей «Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.

Политика Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).

Энергетика Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.

Экономика Счетная палата указала на низкое исполнение расходов на нацпроекты Счетная палата РФ провела оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь — июнь 2019 года и выявила низкий уровень исполнения госрасходов на реализацию национальных проектов и Комплексного плана, который, по оценкам ведомства, составил за этот период лишь 32,4%.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США По данным американского минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и $995 тыс. подлежат конфискации в связи с нарушением ряда законов США.

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.

Гаджеты Redmi Note 8 выйдет в Европе уже в сентябре Инсайдер под ником Xiaomishka, который часто публикует достоверные сведения о новинках индустрии мобильных устройств, нашел информацию о том, что смартфон Redmi Note 8, который проходит под модельным номером M1908C3JG, уже готов к выходу на мировую арену, добавив, что продажи Redmi Note 8 на всех основных рынках стартуют уже в сентябре этого года.

Шоу-бизнес Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.

Происшествия Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Музыка В Таре пройдет «Сибирский фестиваль искусств» Сегодня, 19 августа, в пресс-центре РБК состоялась пресс-конференция, посвященная запуску «Сибирского фестиваля искусств», который впервые пройдет в Таре в 2020 году.

Политика Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой» Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Происшествия Тайный архив: на свалке в Подмосковье нашли документы Минфина Оценивая масштаб трагедии, граждане нашли кипу бумаг, которые при детальном рассмотрении оказались документами Минфина.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Происшествия В Новосибирской области из-за ДТП с микроавтобусом погибла женщина Погибла женщина 1957 года рождения, еще девять человек, включая водителя, пострадали. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области.

Происшествия В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.