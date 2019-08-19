Футбол
Круговой проходит медицинский осмотр для «Зенита»Евро-футбол.ру 04:22
Защитник "Уфы" Данил Круговой в настоящий момент проходит медицинский осмотр для "Зенита". Фотография с медосмотра опубликована в "Инстаграме" Prosportstory.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение расходов на нацпроекты
Счетная палата РФ провела оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь — июнь 2019 года и выявила низкий уровень исполнения госрасходов на реализацию национальных проектов и Комплексного плана, который, по оценкам ведомства, составил за этот период лишь 32,4%.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Обновлено в 06:09
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
По данным американского минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и $995 тыс. подлежат конфискации в связи с нарушением ряда законов США.
Обновлено в 06:26
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Redmi Note 8 выйдет в Европе уже в сентябре
Инсайдер под ником Xiaomishka, который часто публикует достоверные сведения о новинках индустрии мобильных устройств, нашел информацию о том, что смартфон Redmi Note 8, который проходит под модельным номером M1908C3JG, уже готов к выходу на мировую арену, добавив, что продажи Redmi Note 8 на всех основных рынках стартуют уже в сентябре этого года.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию
Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Музыка
В Таре пройдет «Сибирский фестиваль искусств»
Сегодня, 19 августа, в пресс-центре РБК состоялась пресс-конференция, посвященная запуску «Сибирского фестиваля искусств», который впервые пройдет в Таре в 2020 году.
Обновлено в 05:12
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Политика
Кадыров назвал свой единственный страх
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Тайный архив: на свалке в Подмосковье нашли документы Минфина
Оценивая масштаб трагедии, граждане нашли кипу бумаг, которые при детальном рассмотрении оказались документами Минфина.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
Вукоевич объяснил, почему он перешел из киевского «Динамо» в «Спартак»
Тренер молодежной сборной Хорватии, бывший полузащитник киевского «Динамо» Огнен Вукоевич рассказал о переходе в «Спартак».
Обновлено в 06:13
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Новосибирской области из-за ДТП с микроавтобусом погибла женщина
Погибла женщина 1957 года рождения, еще девять человек, включая водителя, пострадали. Об этом сообщается на сайте главка МВД по области.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49