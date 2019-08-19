Футбол
Круговой переходит в «Зенит». Детали контрактаСпорт-Экспресс 07:53
Контракт с игроком будет рассчитан на 5 лет. При этом сезон-2019/20 Круговой проведет в аренде в «Уфе», однако у петербургкого клуба будет возможность вернуть футболиста в зимнее трансферное окно. Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Путин встретится с Макроном во Франции по вопросам Украины и Сирии
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина состоится в форте Брегансон в рамках переговоров.
Обновлено в 01:10
Политика
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5-35% до 100%.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Овечкин спел «Крошка моя» на дне рождения своего сына
Сегодня, 18 августа, сыну хоккеиста сборной России Сергею исполнился один год. Овечкин и Шубская отмечают день рождения сына.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Убитая под Ульяновском семья находилась на контроле органов соцзащиты
Семья, которую убил подросток в Ульяновской области, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже с контроля была снята, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Обновлено в 05:43
Авто
В России начались продажи кроссовера Brilliance V3
Китайская марка Brilliance представила на российском авторынке новый компакт-кросс под названием V3.
Обновлено в 04:19
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Хоккей
Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск
Обновлено в 03:06
Авто
Седан Volkswagen Polo GTS с мощным мотором замечен на тестах
Под капотом "заряженной" новинки установлен турбированный мотор TSI объемом 1,4 литра, обеспечивающий отдачу в 150 л.с. Таким образом, Virtus GTS станет самой мощной версией в линейке модели.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Минтруд утвердил повышение МРОТ с 2020 года
Региональная минимальная зарплата с 1 января 2020 года не может быть меньше планируемого федерального в размере 12130 руб. Как зарплату сравнивать с МРОТ Обратите внимание, что с МРОТ нужно сравнивать только начисления по окладу или тарифной ставке с учетом компенсационных и стимулирующих надбавок, которые предусмотрены системой оплаты труда.
Обновлено в 07:22
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела России
Депутаты Госдумы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела РФ, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Старший сын певицы Валерии тайно женился на однокласснице
Старший сын певицы Валерии тайно связал себя узами брака с одноклассницей и не позвал на торжество никого из своих родственников.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50