Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»Спорт-Экспресс 06:51
Как ранее сообщал «СЭ» контракт с игроком будет рассчитан на 5 лет. При этом сезон-2019/20 Круговой проведет в аренде в «Уфе», однако у петербургского клуба будет возможность вернуть футболиста в зимнее трансферное окно. Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро.
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