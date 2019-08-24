Футбол

Круговой не боится конкуренции в «Зените»Газета.Ru 07:45

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
Защитник "Зенита" Данил Круговой заявил, что не боится конкуренции в петербургском клубе, передает Sport24. Футболист перешел из "Уфы" в "Зенит", однако потом вернулся в уфимский клуб на правах аренды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Круговой: «Не боюсь конкуренции. В „Уфе“ я отвоевал место у капитана сборной Словении»

Sport24.ru07:24

Круговой заявил, что не боится конкуренции в «Зените»

RT на русском08:09

Данил Круговой — о конкуренции в «Зените»: «Думаю, через сезон-два Жирков перейдет в другой клуб»

Спорт-Экспресс09:29

Круговой прокомментировал свой переход в «Зенит»

Газета.Ru10:08

Данил Круговой рассказал, как выиграл конкуренцию у капитана сборной Словении

АБН08:53

Данил Круговой: «Конкуренция? Я не боюсь. Жирков — опытный игрок, но думаю, что в следующем году он перейдет в другую команду»

Матч ТВ09:33

Данил Круговой: «Конкуренция? Я не боюсь. Жирков — опытный игрок, но думаю, что в следующем году он перейдет в другую команду»

Sportbox.RU09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Обновлено в 13:39
Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Авто

Lada Vesta получила ограничители для дверей

Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилота при крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края.
Обновлено в 12:12
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве

Пятый президент Украины Петр Порошенко не присутствовал на торжественных мероприятиях по поводу 28-й годовщины независимости страны, проходящих 24 августа в Киеве.
Обновлено в 04:41
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Общество

Четверть закупок инсулина в России оказалась сорвана

За первые шесть месяцев 2019 года четверть из объявленных тендеров на закупку инсулина в России была сорвана.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Происшествия

Полиция в Гонконге применила против демонстрантов слезоточивый газ

Обновлено в 09:37
Футбол

Киевское «Динамо» потеряло очки в матче с худшей командой УПЛ

В матче 5-го тура украинской Премьер-Лиги киевское «Динамо» сыграло вничью с донецким «Олимпиком» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 15:00
Происшествия

Демонтаж самолета А321 завершился

Обновлено в 10:04
Кино

Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Обновлено вчера в 04:42
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Футбол

Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»

Обновлено в 12:52
Происшествия

В Астраханской области нашли пропавшего португальца

Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Общество

Флешмоб с флагом на проспекте Сахарова вошел в Книгу рекордов России

Размер растянутого активистами полотна, созданного специально к 350-летию Государственного флага, вошел в Книгу рекордов России.
Обновлено в 08:54
Общество

На Тайване из-за тайфуна отменили более 350 авиарейсов

Из-за тайфуна «Байлу» в Тайване отменили более 350 авиарейсов. Власти опасаются, что на острове могут начаться наводнения.
Обновлено в 07:59
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Джонсон призвал Туска исключить пункт об Ирландии из условий Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал председателя Европейского совета Дональда Туска изменить позицию по вопросу особого погранично-таможенного режима между Ирландией и Северной Ирландией.
Обновлено в 12:28
Общество

В Финляндии прошел чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре

Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

Обновлено вчера в 11:30
Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии

«Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого на выезде сыграл вничью с «Хераклесом» в матче 4-го тура Эредивизи.
Обновлено в 15:41
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Политика

На Украине впервые провели огневые испытания космической ракеты-носителя

На Украине 23 августа впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4".
Обновлено в 14:36
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено в 16:00
Культура

На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой

Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение

Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Данил Владиславович Круговой
Российский футболист
Российский футболист, защитник клуба «Уфа».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное