Защитник "Зенита" Данил Круговой заявил, что не боится конкуренции в петербургском клубе, передает Sport24. Футболист перешел из "Уфы" в "Зенит", однако потом вернулся в уфимский клуб на правах аренды.

Круговой не боится конкуренции в «Зените»

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