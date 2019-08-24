Футбол

Круговой не боится конкуренции в «Зените»Газета.Ru 07:45

Уфа — Зенит
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
Защитник "Зенита" Данил Круговой заявил, что не боится конкуренции в петербургском клубе, передает Sport24. Футболист перешел из "Уфы" в "Зенит", однако потом вернулся в уфимский клуб на правах аренды.
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