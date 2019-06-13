Футбол
Крстаич уволен с поста главного тренера сборной СербииЧемпионат 13:06
Имя нового наставника национальной команды будет объявлено в ближайшее время. Крстаич был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Сербии в октябре 2017 года. Через два месяца он был утверждён главным тренером на полноценной основе.
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