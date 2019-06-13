Футбол

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболуRT на русском вчера в 12:23

Младен Крстаич был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Сербского футбольного союза (ФСС).
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Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии

Чемпионатвчера в 13:06

Крстаич уволен из сборной Сербии. Команду в квалификации Евро разгромила Украина

Sports.ruвчера в 12:38

Сборная Сербии после разгрома от Украины рассталась с главным тренером

Sport24.ruвчера в 12:23

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии

Советский спортвчера в 12:19

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии после разгрома от Украины

Спорт-Экспрессвчера в 12:05

Cборная Сербии уволила Крстаича

Soccer.ruвчера в 12:23

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии

Матч ТВвчера в 12:49
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Происшествия

ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга выразил соболезнования бывшему вратарю коллектива Максиму Соколову в связи с трагическими событиями в семье.
Обновлено вчера в 13:53
Общество

В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

СБ ООН не принял каких-либо решений после обсуждения атаки на танкеры в Оманском заливе, сообщил постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено вчера в 20:01
Авто

Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено вчера в 11:23
Общество

Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля

Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Футбол

Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»

Обновлено вчера в 23:40
Авто

АвтоВАЗ анонсировал скорое появление Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» в ближайшие недели выпустит новую версию хэтчбека LADA XRay с автоматической коробкой передач Jatco.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Культура

В Уфе покажут пиротехническое шоу мирового уровня

Организаторы фейерверка провели более 8 тысяч шоу мирового уровня, среди которых церемонии открытия и закрытия Первых Европейских игр, международный конкурс «Новая волна», «Евровидение», Гран-при «Формулы-1».
Обновлено в 00:34
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде

О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Политика

В Польше назвали еще одного виновного в гибели президента Качинского

Бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского признал виновным в гибели президента Польши Леха Качинского окружной суд Варшавы, 13 июня сообщило «Радио Польша».
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено вчера в 07:08
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Политика

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 20:47
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика

Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику

В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Здоровье

Больше 200 человек обратились на портал «Сахалин.онлайн» за две недели

Более 200 обращений поступило за две недели работы на портал «Сахалин.онлайн».
Обновлено вчера в 19:23
Экономика

В России могут вырасти тарифы на вывоз мусора

Волонтеры очистили от мусора территории Тосненского и Гатчинского районов.
Обновлено вчера в 00:28
Происшествия

На прямую линию с Путиным поступила жалоба на калужских врачей

Из Калужской области поступило сообщение о неполучении качественной медицинской помощи в областном учреждении здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:36
Общество

Сброс воды начинает Бурейская ГЭС

Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
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Югославский и сербский футболист, тренер. Человек, обладающий, по мнению Юппа Хайнкеса, «менталитетом победителя».
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