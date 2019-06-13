Футбол
Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболуRT на русском вчера в 12:23
Младен Крстаич был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Сербского футбольного союза (ФСС).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Крстаич уволен из сборной Сербии. Команду в квалификации Евро разгромила Украина
Sports.ruвчера в 12:38
Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии после разгрома от Украины
Спорт-Экспрессвчера в 12:05
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Происшествия
ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга выразил соболезнования бывшему вратарю коллектива Максиму Соколову в связи с трагическими событиями в семье.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе
СБ ООН не принял каких-либо решений после обсуждения атаки на танкеры в Оманском заливе, сообщил постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено вчера в 20:01
Авто
Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo
Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено вчера в 11:23
Общество
Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля
Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
Авто
АвтоВАЗ анонсировал скорое появление Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» в ближайшие недели выпустит новую версию хэтчбека LADA XRay с автоматической коробкой передач Jatco.
Обновлено вчера в 07:19
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Культура
В Уфе покажут пиротехническое шоу мирового уровня
Организаторы фейерверка провели более 8 тысяч шоу мирового уровня, среди которых церемонии открытия и закрытия Первых Европейских игр, международный конкурс «Новая волна», «Евровидение», Гран-при «Формулы-1».
Обновлено в 00:34
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде
О распоряжении №943 главы МВД, которое вычеркивает Турцию из числа запретных стран для отдыха сотрудников полиции, сообщило агентство «Фонтанка».
Обновлено вчера в 18:40
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который таким образом стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Политика
В Польше назвали еще одного виновного в гибели президента Качинского
Бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского признал виновным в гибели президента Польши Леха Качинского окружной суд Варшавы, 13 июня сообщило «Радио Польша».
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено вчера в 07:08
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 20:47
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика
Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Здоровье
Больше 200 человек обратились на портал «Сахалин.онлайн» за две недели
Более 200 обращений поступило за две недели работы на портал «Сахалин.онлайн».
Обновлено вчера в 19:23
Экономика
В России могут вырасти тарифы на вывоз мусора
Волонтеры очистили от мусора территории Тосненского и Гатчинского районов.
Обновлено вчера в 00:28
Происшествия
На прямую линию с Путиным поступила жалоба на калужских врачей
Из Калужской области поступило сообщение о неполучении качественной медицинской помощи в областном учреждении здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Сброс воды начинает Бурейская ГЭС
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35