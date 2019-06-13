Футбол

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболуRT на русском вчера в 12:23

Младен Крстаич был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Сербского футбольного союза (ФСС).
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Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии

Чемпионатвчера в 13:06

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Sports.ruвчера в 12:38

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Cборная Сербии уволила Крстаича

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Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии

Матч ТВвчера в 12:49
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В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

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Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину

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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком заявил, что прекращение огня в Донбассе является ключевым приоритетом его деятельности.
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Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
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