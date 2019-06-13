Футбол
Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии по футболуRT на русском вчера в 12:23
Младен Крстаич был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Сербии по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Сербского футбольного союза (ФСС).
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Крстаич уволен из сборной Сербии. Команду в квалификации Евро разгромила Украина
Sports.ruвчера в 12:38
Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии после разгрома от Украины
Спорт-Экспрессвчера в 12:05
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