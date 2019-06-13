Футбол

Крстаич покинул пост главного тренера сборной СербииСоветский спорт 12:19

Младен Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии. Это решение было принято на собрании чрезвычайного комитета ФСС. Контракт Крстаича и ФСС расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии

Чемпионат13:06

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии

Матч ТВ12:49

Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии после разгрома от Украины

Спорт-Экспресс12:05

Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии

Советский спорт12:19

Cборная Сербии уволила Крстаича

Soccer.ru12:23

Сборная Сербии после разгрома от Украины рассталась с главным тренером

Sport24.ru12:23

Крстаич уволен из сборной Сербии. Команду в квалификации Евро разгромила Украина

Sports.ru12:38
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
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В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля

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США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры

США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
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Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Авто

Покупателям Hyundai Venue придется ждать кроссовер два месяца

Напомним, завод корейского автогиганта в Индии может выпускать только 9 тысяч Hyundai Venue в месяц.
Обновлено в 02:05
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Культура

Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
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Запуск обсерватории «Спектр-РГ» застрахуют за 752 млн рублей

Обновлено 11 июня в 06:08
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Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

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Политика

Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Политика

Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу

Обновлено в 16:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Культура

Грушинский фестиваль оказался под угрозой срыва

Обновлено в 12:32
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Энергетика

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году

Согласно ежемесячному отчету организации, рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.
Обновлено в 16:32
Общество

Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое

Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.
Обновлено в 18:38
Наука

В лечении мышей от туберкулеза помог яд скорпиона

Специалисты выявили в яде скорпиона Diplocentrus melici, обитающего в Восточной Мексике, антибактериальные свойства.
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Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М

Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
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Официально представлено мощное купе Alpine A110S

Чтобы повысить спрос на свою новинку, компания предлагает более высокопроизводительную версию модели с 1,8-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 288 лошадиных сил (320 Нм), а не 249 л.с. (320 Нм), как в обычной версии.
Обновлено в 14:37
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Дельфины заводят друзей через общие интересы так же, как и люди

Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
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Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
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Бренд Realme дебютировал в России с тремя новыми смартфонами

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«Это экологично»: Максим Фадеев похвастался новеньким электрокаром

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Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

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«Давай сдадим анализы»: Как проверить сексуальное здоровье партнера и не испортить отношения

В России только по официальным данным с ВИЧ проживают около миллиона человек.
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В Петербурге посетители парка застряли на аттракционах из-за сбоя

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