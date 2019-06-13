Футбол
Крстаич покинул пост главного тренера сборной СербииСоветский спорт 12:19
Младен Крстаич покинул пост главного тренера сборной Сербии. Это решение было принято на собрании чрезвычайного комитета ФСС. Контракт Крстаича и ФСС расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Армия и оружие
США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
США приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец Mason после атаки на нефтяные танкеры.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Авто
Покупателям Hyundai Venue придется ждать кроссовер два месяца
Напомним, завод корейского автогиганта в Индии может выпускать только 9 тысяч Hyundai Venue в месяц.
Обновлено в 02:05
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Культура
Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, лидеру и вокалисту рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову.
Обновлено в 15:35
Космос
Запуск обсерватории «Спектр-РГ» застрахуют за 752 млн рублей
Обновлено 11 июня в 06:08
Политика
Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе
Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Политика
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Культура
Грушинский фестиваль оказался под угрозой срыва
Обновлено в 12:32
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Энергетика
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году
Согласно ежемесячному отчету организации, рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.
Обновлено в 16:32
Общество
Бывший глава Южно-Курильска незаконно повысил себе зарплату втрое
Суд апелляционной инстанции отменил незаконное решение нижестоящего суда и обязал Константина Бутакова вернуть излишне полученные средства в бюджет.
Обновлено в 18:38
Наука
В лечении мышей от туберкулеза помог яд скорпиона
Специалисты выявили в яде скорпиона Diplocentrus melici, обитающего в Восточной Мексике, антибактериальные свойства.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
Обновлено в 06:37
Авто
Официально представлено мощное купе Alpine A110S
Чтобы повысить спрос на свою новинку, компания предлагает более высокопроизводительную версию модели с 1,8-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 288 лошадиных сил (320 Нм), а не 249 л.с. (320 Нм), как в обычной версии.
Обновлено в 14:37
Наука
Дельфины заводят друзей через общие интересы так же, как и люди
Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Гаджеты
Бренд Realme дебютировал в России с тремя новыми смартфонами
Обновлено в 15:54
Футбол
Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость
Обновлено в 18:05
Здоровье
«Давай сдадим анализы»: Как проверить сексуальное здоровье партнера и не испортить отношения
В России только по официальным данным с ВИЧ проживают около миллиона человек.
Обновлено в 04:08