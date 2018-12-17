Происшествия
В подмосковном Дзержинском частично обрушилось здание
В подмосковном Дзержинском частично обрушилось зданиеRT на русском02:26
Обрушение кровли произошло в здании в подмосковном Дзержинском, в результате инцидента четыре человека могут оставаться под завалами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.
RT на русском02:26
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Происшествия
Приподнявший росгвардейца в метро москвич оштрафован на 20 тыс. рублей
"Суд приговорил: признать Малекова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - огласила приговор судья Оксана Горюнова.
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Происшествия
Один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП в Дагестане
По меньшей мере один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП с «Газелью» в Дагестане, сообщает Главное управление МЧС России по региону.
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Происшествия
ФСБ пресекла работу подпольных оружейников
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Происшествия
Российская пенсионерка прикинулась продюсером ради обмана музыкантов
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Неоднократно судимый Виктор Мошков сбежал из психиатрической больницы в Новосибирске, его ищет полиция, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
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Происшествия
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Происшествия
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Уголовное дело возбуждено по статье убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
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Происшествия
В ночном клубе в Колумбии произошел взрыв
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Происшествия
В Екатеринбурге пациент избил фельдшера «скорой»
Бригада приехала на место, врачи стали оказывать помощь мужчине 1960 года рождения.
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Происшествия
Во Владивостоке при пожаре в жилом доме погибли три человека
В результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома во Владивостоке погибли три человека, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.
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Происшествия
Высаженный друзьями из машины россиянин замерз насмерть
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На Васильевском острове погиб грудной ребенок
Причину смерти девочки устанавливают судебные медики. На Васильевском острове погиб грудной ребенок.
Обновлено вчера в 23:58