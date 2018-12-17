Происшествия

В подмосковном Дзержинском частично обрушилось здание
RT на русском
02:26

Обрушение кровли произошло в здании в подмосковном Дзержинском, в результате инцидента четыре человека могут оставаться под завалами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.
RT на русском02:26

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Шесть человек госпитализировали в результате обрушения кровли в Дзержинском

РИАМО03:52

МЧС: три человека погибли при обрушении крыши здания в Дзержинском

Подмосковье Сегодня03:44

Количество погибших при обрушении в Дзержинском увеличилось до трех

Телеканал 360°03:42

Один человек погиб при обрушении кровли в Дзержинском

Интерфакс02:58

Прокуратура начала проверку в связи с обрушением кровли на заводе в Дзержинском

ТАСС04:09

Минздрав Подмосковья: Шестерых человек госпитализировали после обрушения кровли завода в Дзержинском

Агентство Москва03:55

Названа предварительная причина обрушения здания в Дзержинском

РИА Новости03:42
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия

Приподнявший росгвардейца в метро москвич оштрафован на 20 тыс. рублей

"Суд приговорил: признать Малекова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - огласила приговор судья Оксана Горюнова.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП в Дагестане

По меньшей мере один человек погиб и 13 пострадали в результате ДТП с «Газелью» в Дагестане, сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 02:11
Происшествия

ФСБ пресекла работу подпольных оружейников

Обновлено в 03:46
Происшествия

Российская пенсионерка прикинулась продюсером ради обмана музыкантов

В результате пенсионерке удалось обмануть четверых музыкантов из Москвы, Тюмени и Воронежа.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Три человека госпитализированы после аварии с маршруткой в Петербурге

Очередная дорожная авария с маршруткой произошла в Санкт-Петербурге утром 17 декабря. В ней пострадали три пассажира.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27

Фотоснимки разбившегося в Житомирской области Украины истребителя Су-27 были опубликованы в Сети на странице нидерландского авиационного издания Scramble Magazine в фейсбуке.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Водителя автомобиля с 1 кг амфетамина задержали в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали водителя автомобиля Toyota Camry, в котором нашли около 1 кг психотропных веществ.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Новосибирске рецидивист сбежал из психбольницы

Неоднократно судимый Виктор Мошков сбежал из психиатрической больницы в Новосибирске, его ищет полиция, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Санкт-Петербурге иномарка сбила мать с двумя детьми

Мать с двумя малолетними детьми сбила женщина-водитель на легковой иномарке. Об этом 16 декабря сообщает новостной портал Gazeta.SPb.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

В Иркутской области расследуют убийство школьницы подростками

Уголовное дело возбуждено по статье убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В ночном клубе в Колумбии произошел взрыв

Обновлено в 02:34
Происшествия

В Екатеринбурге пациент избил фельдшера «скорой»

Бригада приехала на место, врачи стали оказывать помощь мужчине 1960 года рождения.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Во Владивостоке при пожаре в жилом доме погибли три человека

В результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома во Владивостоке погибли три человека, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Высаженный друзьями из машины россиянин замерз насмерть

Обновлено в 02:05
Происшествия

На Васильевском острове погиб грудной ребенок

Причину смерти девочки устанавливают судебные медики. На Васильевском острове погиб грудной ребенок.
Обновлено вчера в 23:58
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