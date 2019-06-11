Кротов признан лучшим футболистом «Уфы» в мае-июнеМатч ТВ 02:43

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов признан лучшим футболистом команды в мае–июне, по версии болельщиков клуба. Кротов получил 29,5 процента от общего числа голосов. Второе место занял форвард Сильвестр Игбун (19,5 процента), третьим стал полузащитник Кэтэлин Карп (18.6 процента).

Общество Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Происшествия В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Общество С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.

Общество МЧС добилось устранения 10 тыс. нарушений в детских лагерях Инспекторы МЧС РФ добились устранения более 10 тыс. нарушений в сфере безопасности в детских лагерях накануне старта сезона детского отдыха в текущем году.

Общество Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.

Происшествия В Ленобласти за взятку задержан начальник экономической полиции района Начальник Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.

Общество ВС разъяснил, когда собственник обязан впускать коммунальщиков в дом ВС отметил, что в правилах содержания общего имущества многоквартирного дома (устанавливается правительством России) сказано, что осмотры этого общего имущества проводятся собственниками помещений, должностными лицами органов управления ТСЖ или управляющей компании.

Происшествия В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

Политика Кривенко: «Парубий не предоставил КСУ списки депутатов коалиции в Раде» Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду Украины списки депутатов, которые входят в состав парламентской коалиции.

Происшествия С блогера Мэддисона сняли судимость Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.

Политика Зеленский отменил два указа Порошенко Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Спорт Россия лишится руководящих постов в IAAF Россия на четыре года лишится руководящих должностей в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IAAF.

Авто Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.

Футбол Тренер «Шахтера» Фонсека возглавил «Рому» Португальский специалист Паулу Фонсека стал главным тренером "Ромы". Контракт со специалистом подписан до лета 2022 года.

Общество Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Политика Huawei хочет заменить Android российской ОС Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.

Происшествия В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба» В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».

Хоккей Директор «Трактора» прокомментировал трансфер Войнова в команду Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал информацию с трансфером Вячеслава Войнова в челябинскую команду.

Политика МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.

Происшествия Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора 23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.

Экономика Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.