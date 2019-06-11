Футбол
Кротов признан лучшим футболистом «Уфы» в мае-июнеМатч ТВ 02:43
Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов признан лучшим футболистом команды в мае–июне, по версии болельщиков клуба. Кротов получил 29,5 процента от общего числа голосов. Второе место занял форвард Сильвестр Игбун (19,5 процента), третьим стал полузащитник Кэтэлин Карп (18.6 процента).
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