Футбол
Кротов признан лучшим футболистом «Уфы» в мае-июнеМатч ТВ 02:43
Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов признан лучшим футболистом команды в мае–июне, по версии болельщиков клуба. Кротов получил 29,5 процента от общего числа голосов. Второе место занял форвард Сильвестр Игбун (19,5 процента), третьим стал полузащитник Кэтэлин Карп (18.6 процента).
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
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Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Происшествия
Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест
Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Общество
Роспотребнадзор и Минприроды поддержали запрет пластиковых пакетов
Минприроды и Роспотребнадзор поддержали инициативу по введению запрета на продажу одноразовых изделий из пластика.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 03:14
Наука
В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать
В стандартных условиях Земли кислоты растворяются в воде, диссоциируют и взаимодействуют с молекулами воды.
Обновлено в 02:18
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ вице-председателя Демпартии (ДПМ) Павла Филипа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:58
Экономика
Список банков для работы по эскроу при необходимости расширят
Перечень допущенных к работе по кредитованию российских застройщиков жилья банков при необходимости будут расширять, заявил во вторник глава Минстроя РФ Владимир Якушев.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Общество
МЧС проверило все детские лагеря
Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
Обновлено в 03:55
Политика
The Atlantic: посол США покидает Россию
Свой дипломатический пост покинет посол США в России Джон Хантсман в связи с баллотированием на должность губернатора штата Юта, 10 июня сообщает журнал The Atlantic.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Челябинской области школьника подозревают в сексуальном насилии
В следственном управлении СКР по Челябинской области сайту "Челябинск Сегодня" подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило
Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Два года назад ходили слухи, что молодая жена ушла от Урганта-старшего.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Каждую минуту на линию 1-300 на Сахалине поступает более 10 звонков
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области, каждую минуту на линию 1-300 поступает более 10 звонков.
Обновлено 09 июня в 23:40
Здоровье
Как волгоградцы могут выбрать безопасную клубнику на рынке
Сезон клубники стартовал в Волгоградской области. У тех, у кого нет собственной дачи, возникает вопрос, как выбрать хорошую ягоду.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
В Якутии при стрельбе погибли два человека
В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Общество
Совфед одобрил закон, упрощающий привлечение иностранцев к WorldSkills
Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, который упрощает порядок работы иностранных граждан в ходе подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills.
Обновлено в 04:07
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51