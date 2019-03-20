Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в РоссииТК Звезда вчера в 22:15

Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года. Как уже сообщал "АВТОСТАТ", в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей.

с чего всё началось

Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq. Сборка автомобилей этой модели начнется уже со второй половине текущего года на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

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