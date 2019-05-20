Футбол
Кроос прокомментировал возможные подписания Мбаппе и ПогбаЕвро-футбол.ру 11:19
Продливший контракт с "Реалом" Тони Кроос прокомментировал возможные трансферы в мадридский клуб Килиана Мбаппе и Поля Погба.
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено в 13:39
Экономика
Сбербанк предлагает упростить доступ к городским данным
Сбербанк предлагает упростить для разработчиков технологий искусственного интеллекта доступ к городским данным – например, материалам видеонаблюдения.
Обновлено в 13:31
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Финансы
Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено в 12:17
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Экономика
Счетная палата предрекла падение реальных доходов россиян
В ведомстве напомнили, что в первом квартале текущего года реальные доходы россиян уже упали на 2,3% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 14:22
Общество
Столичный департамент образования обязали выплатить около десяти млн рублей компании, которую связывают с Пригожиным
Арбитражный суд Москвы обязал столичный департамент образования выплатить около десяти миллионов рублей компании, которую связывают с Евгением Пригожиным.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Политика
Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Политика
Главы Харькова и Одессы собираются создать так называемую партию мэров
О планах создать новую партию на своей странице в фэйсбуке рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Авто
Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu
Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Экономика
Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Япония направит на службу военных-пенсионеров
В Японии планируют начать нанимать на службу уже ушедших на пенсию военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.
Обновлено в 02:06
Здоровье
Фонды ОМС при оплате лучевой терапии учтут ее длительность
Тарифы на оплату лучевой терапии учитывают ее длительность, что обеспечит покрытие расходов медицинских организаций, уверены в фонде.
Обновлено в 09:59
Общество
В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина
Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
Обновлено в 13:29
Общество
Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы
В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Политика
Посольство РФ направило ноту в Британию из-за публикаций о Солсбери
Посольство России направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть данные в статье Guardian по случившемуся в Солсбери.
Обновлено в 09:10
Космос
Астрономы сфотографировали гамма-вспышку во время грозы
Прибор позволил выяснить, что вспышка произошла во время грозы над островом Борнео (он же Калимантан) Малазийского архипелага.
Обновлено в 11:15
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Кино
Ален Делон расплакался на вручении награды в Каннах
По словам Ален Делона, полученная награда станет одной из самых ярких событий в его жизни.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Незадолго до встречи с Гарри Меган Маркл потерпела любовную неудачу
Меган предложила артисту встретиться лично, однако свидание так и не состоялось.
Обновлено в 15:34
Политика
Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти
Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51