Футбол
Кроос продлил контракт с «Реалом»Soccer.ru 04:44
Полузащитник "Реала" Тони Кроос продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до лета 2023 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Авто
Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu
Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении подать прошение об отставке со своего поста в среду.
Обновлено в 12:10
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Здоровье
В России внедряют новый метод диагностики рака кожи
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России за последние 10 лет увеличилось количество больных меланомой.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Эмма Малинина поучаствовала в фотосессии с красавицей дочкой
Комплиментов заслуживает и мама Устиньи. Даже на фоне молодой и красивой дочери 57-летняя Эмма выглядит более чем достойно.
Обновлено в 11:58
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика
Зеленский стал президентом Украины
Зеленский занял официальное место президента в Верховной раде и скрепил подписью свою присягу.
Обновлено в 03:21
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Спорт
Российский стрелок Зайцев дисквалифицирован на четыре года за допинг
Стрелковый союз России принял решение дисквалифицировать Владимира Зайцева на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Отличный обмен. В некоторых случаях Apple будет менять по гарантии часы Watch Series 3 на Watch Series 4
Как стало известно, подобная ситуация сейчас будет наблюдаться с умными часами Apple Watch Series 3. У компании недостаточно запасов данной модели, так что она разослала наставления по своим фирменным магазинам менять в некоторых случаях модель третьего поколения на Watch Series 4, от чего потребители только выиграют.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве помощника прокурора
Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 10 июля Андрея Глухих, обвиняемого в убийстве и ограблении помощника прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 08:49
Космос
«Невозможную звезду» нашли в созвездии Кассиопеи
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Футбол
«Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евро
В ноябре прошлого года неаполитанцы отказались продавать Кулибали в «МЮ» за 90 миллионов евро, а в декабре – за 103 миллиона.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Культура
Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»
Ксению Собчак назначили генеральным продюсером телеканала "Супер", который входит "Газпром-медиа".
Обновлено в 10:15
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов»
Обновлено в 12:12