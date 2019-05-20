Футбол
Кроос продлил контракт с «Реалом»Soccer.ru 04:44
Полузащитник "Реала" Тони Кроос продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до лета 2023 года.
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Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика
В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады
Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Политика
Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку
Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Индия назвала российское вооружение худшим в мире
В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники Доклад, представленный в Минобороны Индии, посвящен в значительной степени довольно частым инцидентам, случающимся при стрельбе из различных орудий во время испытания боеприпасов и при проведении плановых стрельб.
Обновлено вчера в 17:21
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Олег Газманов проиграл по популярности своему питомцу
Отвечая на вопрос исполнителя, некоторые фолловеры предложили артисту завести отдельную страничку для его питомца, учитывая его популярность.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Обновлено в 05:17
Культура
Делегация из Калмыкии стала лауреатом Всероссийской студенческой весны
Делегация из Калмыкии стала лауреатом фестиваля «Всероссийская студенческая весна», который проходил в этом году в Перми с 14 по 19 мая.
Обновлено в 02:47
Футбол
КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение не отменять красную карточку полузащитника Урала Эрика Бикфалви, полученную им в ответном матче полуфинала Кубка России с тульским Арсеналом (2:2).
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии
Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
Обновлено в 07:08
Экономика
Банк непрофильных активов возглавил Михаил Хабаров
БНА был создан на основе «Траста» по решению Центробанка для проблемных активов санировавшихся банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ).
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Террористы атаковали авиабазу Хмеймим
В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 05:25
Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
«Он серьезно нуждался во мне»: Татьяна Абрамова рассказала, как Юрий Беляев покорил ее сердце
Человек не играл моими чувствами, а серьезно нуждался во мне.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского
Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа.
Обновлено в 04:50
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Общество
На Ямале семья белых медведей пришла к вахтовикам
Обновлено в 05:07
Политика
Виталий Кличко прибыл на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского на велосипеде.
Обновлено в 03:30
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Политика
Трамп намекнул на кибератаку США против России
Президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что США провели кибератаку против России. На это обратил внимание телеканал CNN.
Обновлено в 04:36