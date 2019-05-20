Футбол

Кроос продлил контракт с «Реалом»Soccer.ru 04:44

Полузащитник "Реала" Тони Кроос продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до лета 2023 года.
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«Реал» объявил о продлении контракта с Кроосом

Чемпионат05:14

«Реал» продлил контракт с Кроосом

Газета.Ru05:07

Крос продлил контракт с «Реалом»

Матч ТВ04:27

Кроос подписал контракт с «Реалом» до 2023 года

Советский спорт04:27

«Реал» продлил контракт с Кроосом до 2023 года

Sport24.ru04:21

Тони Кроос продлил контракт с «Реалом»

Спорт-Экспресс04:12

Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2023 года

Sports.ru04:12
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Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено вчера в 08:20
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика

В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады

Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Политика

Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил "захватить" Курилы, отказался уходить в отставку.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники Доклад, представленный в Минобороны Индии, посвящен в значительной степени довольно частым инцидентам, случающимся при стрельбе из различных орудий во время испытания боеприпасов и при проведении плановых стрельб.
Обновлено вчера в 17:21
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Олег Газманов проиграл по популярности своему питомцу

Отвечая на вопрос исполнителя, некоторые фолловеры предложили артисту завести отдельную страничку для его питомца, учитывая его популярность.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

Обновлено в 05:17
Культура

Делегация из Калмыкии стала лауреатом Всероссийской студенческой весны

Делегация из Калмыкии стала лауреатом фестиваля «Всероссийская студенческая весна», который проходил в этом году в Перми с 14 по 19 мая.
Обновлено в 02:47
Футбол

КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение не отменять красную карточку полузащитника Урала Эрика Бикфалви, полученную им в ответном матче полуфинала Кубка России с тульским Арсеналом (2:2).
Обновлено в 06:12
Политика

Зеленскому передали послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Политика

Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе

Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Резонансное дело об убийстве милиционера раскрыли в Белоруссии

Следственный комитет Республики Беларусь дал пресс-конференцию по резонансному делу о погибшем сотруднике ГАИ.
Обновлено в 07:08
Экономика

Банк непрофильных активов возглавил Михаил Хабаров

БНА был создан на основе «Траста» по решению Центробанка для проблемных активов санировавшихся банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ).
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Террористы атаковали авиабазу Хмеймим

В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим из ракетных систем залпового огня (РСЗО).
Обновлено в 05:25
Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

«Он серьезно нуждался во мне»: Татьяна Абрамова рассказала, как Юрий Беляев покорил ее сердце

Человек не играл моими чувствами, а серьезно нуждался во мне.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского

Экс-глава Украины Петр Порошенко срочно пригласил на встречу премьера Владимира Гройсмана и главу Рады Андрея Парубиа.
Обновлено в 04:50
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Общество

На Ямале семья белых медведей пришла к вахтовикам

Обновлено в 05:07
Политика

Виталий Кличко прибыл на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского на велосипеде.
Обновлено в 03:30
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Политика

Трамп намекнул на кибератаку США против России

Президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что США провели кибератаку против России. На это обратил внимание телеканал CNN.
Обновлено в 04:36
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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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