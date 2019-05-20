Футбол

Кроос продлил контракт с «Реалом»Soccer.ru 04:44

Полузащитник "Реала" Тони Кроос продлил контракт с клубом. Новое соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до лета 2023 года.
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Кроос: у меня хороший контракт с «Реалом», но я не могу купить Мбаппе

Чемпионат11:39

Тони Кроос прокомментировал возможные переходы Погба и Мбаппе в «Реал»

Спорт-Экспресс08:45

«Реал» продлил контракт с Кроосом до 2023 года

Sport24.ru04:21

Кроос подписал контракт с «Реалом» до 2023 года

Советский спорт04:27

Крос продлил контракт с «Реалом»

Матч ТВ04:27

«Реал» продлил контракт с Кроосом

Газета.Ru05:07

Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2023 года

Sports.ru04:12
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Эмма Малинина поучаствовала в фотосессии с красавицей дочкой

Комплиментов заслуживает и мама Устиньи. Даже на фоне молодой и красивой дочери 57-летняя Эмма выглядит более чем достойно.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Футбол

Рубин — Анжи 0:0

Обновлено в 13:51
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
Обновлено в 11:14
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Здоровье

В Конго от Эболы скончались более 1200 человек

Жертвами лихорадки Эбола, вспыхнувшей в июле прошлого года в Демократической Республике Конго, стали более 1200 человек.
Обновлено в 01:18
Хоккей

Дацюк выбирает между «Автомобилистом» и «Детройтом»

Как утверждает БИЗНЕС Online, хоккеист может вернуться в Детройт, за который провел 14 сезонов. Второй вариант контракт с Автомобилистом.
Обновлено в 13:04
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за нарушения правил

Дункан Лоуренс из Нидерландов, одержавший победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», нарушил основное правило соревнования, выступив с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Здоровье

Врач-аллерголог дала советы, как вести себя в период цветения растений

Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с iReactor рассказала, как аллергикам вести себя в период цветения растений.
Обновлено в 11:05
Политика

Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским

Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
Обновлено в 08:52
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандес

Обновлено вчера в 18:39
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Экономика

Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб.
Обновлено в 08:04
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Позже пресс-служба Российского футбольного союза внесла ясность в резонансную ситуацию: по данным РУСАДА, во взятой после одного из матчей допинг-пробе игрока члены агентства нашли запрещенную субстанцию.
Обновлено в 13:20
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала поклонникам стильный образ в Каннах

Виктория Боня показала своим поклонникам новый стильный образ на Каннском фестивале кино.
Обновлено в 13:09
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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