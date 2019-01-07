Футбол

Кроос получил серьёзную травму в матче с «Реалом Сосьедад» в Примере
Чемпионат
14:19

Полузащитник «Реала» Тони Кроос получил травму во время матча 18-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:2), сообщает официальный сайт мадридского клуба. В ходе медицинского обследования у 29-летнего немецкого футболиста был выявлен надрыв мышечного сухожилия аддуктора левой ноги.
Чемпионат14:19

Подробнее о событии

Marca: полузащитник «Реала» Кроос пропустит две недели из-за травмы

РИА Новости15:11

«Реал» потерял Кроса на неопределенное время

Матч ТВ14:52

У Тони Крооса диагностирован разрыв мышцы левой ноги

Спорт-Экспресс14:08

Кроос получил серьёзную травму в матче с «Реалом Сосьедад» в Примере

Чемпионат14:19

Кроос выбыл из-за травмы на две-три недели

Sport24.ru14:21

К Бэйлу в лазарет. У Кросса диагностировали разрыв мышцы

Спорт день за днем14:45

У Крооса травма приводящей мышцы левой ноги

Sports.ru14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Обновлено в 15:01
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика

Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

Обновлено в 10:21
Автоспорт

Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»

Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено в 17:10
Политика

Telegraph рассказала о жизни Скрипалей после покушения

Сообщается, что Скрипали проживают на юге Англии и находятся под присмотром узкого круга медицинского персонала, а летом 2018 года Юлию Скрипаль навещали друзья, среди которых были и британцы, и россияне.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Обновлено в 13:55
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Обновлено в 14:49
Кино

Умер актер из «Звездного пути» Уильям Шеппард

Обновлено в 11:58
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Девушка-боец UFC избила пытавшегося ограбить ее преступника

Глава UFC Дана Уайт опубликовал в своем Twitter коллаж из двух фотографий.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии

Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Политика

В Мексике разрастается бензиновый кризис

Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти.
Обновлено в 17:31
Происшествия

В автосервисе в Новой Москве произошел пожар

Возгорание произошло в одноэтажном здании в поселке Рязановское в Новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 16:13
Политика

Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

Обновлено в 13:57
Авто

«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 14:15
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии

Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
Обновлено в 17:01
Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции

Крушение сухогруза «Волго-Балт-214» у берегов Турции, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за удара волны.
Обновлено в 12:09
Общество

Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей

Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
Обновлено в 09:34
Спорт

Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой

Обновлено в 11:38
Политика

Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика

Трамп обратится к нации по поводу стены от нелегалов

Разобраться с нелегалами президент США обещал перед выборами. По его мнению, на границе с Мексикой нужно построить стену.
Обновлено в 14:32
Политика

Очередные слушания в США по делу «Конкорд менеджмент» пройдут 7 января

Суд округа Колумбия в США проведет очередные слушания по делу "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина 7 января, следует из базы судебных документов.
Обновлено 04 января в 21:12
Армия и оружие

Сирия: боевики взяли под контроль трассу, ведущую в Алеппо

«Нусра» установила в воскресенье полный контроль над основным форпостом оппозиции в западной части провинции Алеппо – городом Атариб, расположенном на трассе, ведущей к КПП «Баб эль-Хава», ― сообщает проправительственная газета Al-Watan со ссылкой на источники, близкие к вооруженной группировке оппозиции «Джебхат аль Ватания лил Тахрир».
Обновлено в 17:03
Политика

В Габоне военные объявили о захвате власти

Обновлено в 02:18
Авто

Компания Tesla начала строить в Шанхае завод

На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13
ещё по теме
Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное