Футбол
Кроос опроверг информацию о желании покинуть «Реал»Sport24.ru 10:06
Полузащитник «Реала» Тони Кроос не собирается покидать команду. Накануне стало известно, что мадридцы даже готовы продать немецкого футболиста. В твиттере Кроос информацию опроверг.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Экономика
Силуанов подписал директиву правительства о продаже «Трансконтейнера»
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли государства в компании "Трансконтейнер".
Обновлено в 09:43
Экономика
Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года
Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Авто
Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу
Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Минздрав назвал регионы — лидеры по доле пенсионеров с ожирением
В целом по России в 2017 году на 100 тысяч граждан старше трудоспособного возраста было зарегистрировано 1777,5 больных ожирением.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Технологии
«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Политика
Меркель объяснила, зачем позвала Порошенко в Берлин
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, зачем пригласила кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко в Берлин.
Обновлено в 11:08
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Хоккей
«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым
Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Кино
Режиссёр Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет
«11 апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссёра документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:47
Общество
ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО
Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Экономика
«Газпром» провел серию кадровых перестановок
"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05