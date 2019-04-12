Футбол

Кроос опроверг информацию о желании покинуть «Реал»Sport24.ru 10:06

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не собирается покидать команду. Накануне стало известно, что мадридцы даже готовы продать немецкого футболиста. В твиттере Кроос информацию опроверг.
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Кроос опроверг информацию о желании покинуть «Реал»

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СМИ: Крос планирует покинуть «Реал»

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"Абсолютно ложная информация!" Кроос опровергает все слухи об уходе из "Реала"

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Тони Кроос намерен покинуть «Реал» летом

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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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