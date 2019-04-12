Кроос опроверг информацию о желании покинуть «Реал»Sport24.ru 10:06

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не собирается покидать команду. Накануне стало известно, что мадридцы даже готовы продать немецкого футболиста. В твиттере Кроос информацию опроверг.

Экономика Силуанов подписал директиву правительства о продаже «Трансконтейнера» Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли государства в компании "Трансконтейнер".

Экономика Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.

Авто Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.

Политика Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Здоровье Минздрав назвал регионы — лидеры по доле пенсионеров с ожирением В целом по России в 2017 году на 100 тысяч граждан старше трудоспособного возраста было зарегистрировано 1777,5 больных ожирением.

Армия и оружие Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.

Технологии «Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты «ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.

Политика Меркель объяснила, зачем позвала Порошенко в Берлин Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, зачем пригласила кандидата в президенты Украины, действующего главу государства Петра Порошенко в Берлин.

Авто Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.

Хоккей «Ак Барс» расстался с Билялетдиновым Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.

Политика Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

Происшествия Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).

Происшествия Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля «Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.

Кино Режиссёр Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет «11 апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссёра документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в заявлении.

Общество ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.

Экономика «Газпром» провел серию кадровых перестановок "Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).

Происшествия СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.