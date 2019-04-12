Футбол
Кроос опроверг информацию о желании покинуть «Реал»Sport24.ru 10:06
Полузащитник «Реала» Тони Кроос не собирается покидать команду. Накануне стало известно, что мадридцы даже готовы продать немецкого футболиста. В твиттере Кроос информацию опроверг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Транспорт
На личные автомобили обязали заполнять путевые листы
Если работник выполняет задание компании на личном автомобиле, то необходимо оформить путевой лист.
Обновлено в 05:27
Здоровье
Прыщи, кашель и 37,2: симптомы, которые могут свидетельствовать о раке
Помимо резкой потери веса, постоянной слабости и уплотнений в груди, есть и еще несколько тревожных сигналов, на которые обычно не обращают особого внимания, но они могут свидетельствовать о раке.
Обновлено в 07:59
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:33
Политика
За прошедший год российские политики и министры стали беднее
Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Политика
Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ
Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 11:55
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал на своей странице в Facebook видео со встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Эвакуированных во время КТО в Тюмени не пустили по домам
Жители Тюмени, эвакуированные из зоны оцепления во время контртеррористической операции (КТО) останутся в пункте временного размещения до утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:45
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили ракеты в провинции Хама
ПВО Сирии перехватили ракеты около Масьяфа в провинции Хама, сообщает государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 20:17
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 18:31
Здоровье
Медицинский центр имени Логинова в Москве планируют расширить
В столице планируют расширить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, общая площадь объектов может достигнуть 80 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Обновлено в 10:07
Экономика
Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ
Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Пациента с пересаженным сердцем выписали сегодня из МКДЦ
Донорское сердце было пересажено в Межрегиональном клинико – диагностическом центре в Казани 61-летнему Владимиру Иванову.
Обновлено в 07:53
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено вчера в 05:26
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии
Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков принял на себя управление российской группировкой войск в Сирии, сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 02:30