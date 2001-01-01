Футбол
Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезонеSport.ru 12:46
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне. Хавбек отметил, что не считает спад мадридцев нелогичным.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Обновлено в 12:19
Здоровье
Врач рассказала, почему бомбардировки Югославии были геноцидом
Бомбардировки силами НАТО 1999 года Союзной республики Югославия являются геноцидом из-за примененных средств поражения и последствий, заявила РИА Новости начальник отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич.
Обновлено в 05:11
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Спорт
Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»
Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 08:45
Политика
Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой
Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Политика
Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.
Обновлено в 11:37
Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено в 04:07
Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над Казахстаном в матче второго тура квалификации к Евро-2020.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Футбол
Азар согласовал контракт с «Реалом» после разговора с Зиданом
Вингер "Челси" Эден Азар согласовал с "Реалом" пятилетний контракт с заработной платой в районе 315 тысяч евро в неделю.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе
Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце
Многие отметили, что на безымянном пальце ведущей появилось кольцо с бриллиантом. Ранее подобное украшение не было замечено.
Обновлено в 05:37
Футбол
Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины
Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины.
Обновлено в 09:48
Культура
Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением»
Смерть Юлии Началовой продолжает широко обсуждаться её коллегами, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе
Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Транспорт
В Петербурге в тоннеле дамбы на неделю ограничат движение
В автодорожном тоннеле дамбы на неделю ограничат движение транспорта.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Анна Герман после автокатастрофы не смогла победить тяжелую болезнь
Анна Герман после автокатастрофы вернулась на сцену, но не смогла победить тяжелую болезнь.
Обновлено в 11:43
Хоккей
Братья Коварж могут перейти в «Авангард»
Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж и его брат нападающий «Шкоды Пльзень» Ян Коварж могу продолжить карьеру в «Авангарде».
Обновлено в 10:15
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 12:43
Культура
Бэнкси назвал «фальшивой» выставку с его работами в Афинах
Обновлено в 13:35
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
На пальце Марии Порошиной заметили обручальное кольцо
Актриса впервые вышла в свет после рождения 5-го ребенка Недавно Мария Порошина родила пятого ребенка.
Обновлено в 06:00