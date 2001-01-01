Футбол

Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезонеSport.ru 12:46

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне. Хавбек отметил, что не считает спад мадридцев нелогичным.
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Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезоне

Sport.ru12:46

Тони Крос: «В этом сезоне все пошло не так, как нам хотелось»

Матч ТВ11:20

Тони Кроос: «В этом сезоне у „Реала“ все пошло не так, как хотелось»

Спорт-Экспресс10:31

Кроос: результаты «Реала» в текущем сезоне? Это нормально

Евро-футбол.ру10:11

Тони Крос: «В этом сезоне все пошло не так, как нам хотелось»

Sportbox.RU11:20

Кроос: то, что произошло с «Реалом» в текущем сезоне, совершенно нормально

Чемпионат08:21

Кроос: «Дела пошли не так, как этого хотели в „Реале“. После трех невероятных сезонов это нормально»

Бомбардир.ру10:24
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Обновлено в 11:14
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«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»

Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
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Политика

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Обновлено вчера в 20:30
Спорт

Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»

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Обновлено в 08:45
Политика

Ровно 20 лет назад Евгений Примаков развернул самолет над Атлантикой

Ровно 20 лет назад Е. Примаков развернул самолет над Атлантикой в знак протеста позиции НАТО по бомбардировке Сербии Хроника событий от ТГ-канала "20 лет назад": 10.45.
Обновлено в 08:50
Политика

Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.
Обновлено в 11:37
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Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена

Обновлено в 04:07
Футбол

Казахстан — Россия 0:4

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над Казахстаном в матче второго тура квалификации к Евро-2020.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом» после разговора с Зиданом

Вингер "Челси" Эден Азар согласовал с "Реалом" пятилетний контракт с заработной платой в районе 315 тысяч евро в неделю.
Обновлено вчера в 19:40
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Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи

По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
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Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
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Армия и оружие

Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе

Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце

Многие отметили, что на безымянном пальце ведущей появилось кольцо с бриллиантом. Ранее подобное украшение не было замечено.
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Футбол

Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины

Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины.
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Культура

Смерть Юлии Началовой связали с «Евровидением»

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Происшествия

КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе

Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
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В Петербурге в тоннеле дамбы на неделю ограничат движение

В автодорожном тоннеле дамбы на неделю ограничат движение транспорта.
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Анна Герман после автокатастрофы не смогла победить тяжелую болезнь

Анна Герман после автокатастрофы вернулась на сцену, но не смогла победить тяжелую болезнь.
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Братья Коварж могут перейти в «Авангард»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж и его брат нападающий «Шкоды Пльзень» Ян Коварж могу продолжить карьеру в «Авангарде».
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Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
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Загитова впервые упала на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова впервые упала на Чемпионате мира в Японии.
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Бэнкси назвал «фальшивой» выставку с его работами в Афинах

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Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
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На пальце Марии Порошиной заметили обручальное кольцо

Актриса впервые вышла в свет после рождения 5-го ребенка Недавно Мария Порошина родила пятого ребенка.
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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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