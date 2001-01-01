Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезонеSport.ru 12:46

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне. Хавбек отметил, что не считает спад мадридцев нелогичным.

Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезоне

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