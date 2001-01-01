Футбол
Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезонеSport.ru 12:46
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне. Хавбек отметил, что не считает спад мадридцев нелогичным.
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Культура
Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера
Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.
Обновлено в 17:52
Спорт
Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой-2018
Тренер Этери Тутберидзе опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала, как перед началом Олимпиады-2018 у ее матери нашли рак мозга.
Обновлено в 16:54
Технологии
В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»
Проект корабля был разработан специалистами Центрального конструкторского бюро «Айсберг».В настоящее время известно, что «Лидер» по размерам будет в два раза превышать атомный ледокол «Арктика».
Обновлено в 11:44
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Происшествия
Экс-владельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше.
Обновлено в 17:20
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Политика
Noonpost (Египет): как Россия преодолела западные санкции и превратила их в свою победу (NoonPost)
Русский медведь вовсе не нуждается в доказательствах Джуди Твиг, профессора политологии в Университете Вирджинии, которая несколько дней назад подтвердила победу Москвы над санкциями со стороны Америки и некоторых ее западных союзников.
Обновлено в 17:12
Общество
В столице ожидается возвращение зимы
По предположениям Гидрометцентра, 26 и 27 марта в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
Обновлено в 03:58
Авто
Опубликованы данные о новом Chevrolet Corvette C8
Появилась информация о новом поколении спортивного купе Chevrolet Corvette C8.
Обновлено в 07:24
Политика
Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах
46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan, после того как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Технологии
Готовим клубни картофеля к посадке: как не упустить важные моменты
Грамотная обработка клубней картофеля перед посадкой дает положительный эффект в случае профилактики и защиты от подавляющего числа возможных заболеваний (фомоз, ризоктониоз, порошистая и серебристая парша, фузариоз, альтернариоз) и действия насекомых-вредителей.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 12:05
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Thyssenkrupp построит в Египте крупнейший химический комплекс
Немецкая компания Thyssenkrupp подписала с египетской госкомпанией El-Nasr Company for Intermediate Chemicals договор о создании крупнейшего в Египте комплекса по производству химических удобрений, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в Каире Al Ahram.
Обновлено вчера в 07:39
Авто
Составлен ТОП-5 самых доступных 7-местных автомобилей в России
В России семиместные варианты тоже востребованы, причем они представлены в разных ценовых сегментах, как бюджетных так и не очень.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
«Пытки, убийства, коррупция»: В Киеве мать убитого сослуживцами боевика рассказала о ситуации в ВСУ
Офицера 58-й бригады ВСУ Орла в 2016 году изощренно пытали, а затем убили его же сослуживцы за то, что он отказался участвовать в разграблении оружия и военной техники.
Обновлено в 13:10
Политика
Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан»
Свыше 360 беженцев покинули за прошедшие сутки сирийский лагерь «Эр-Рукбан», перейдя через пункт пропуска «Джлеб» на подконтрольную сирийскому правительству территорию.
Обновлено в 17:09
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Футбол
Кипр — Бельгия 0:2
Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Наука
Создан ДНК-компьютер с возможностью перепрограммирования
Издание Nature опубликовало статью, в которой описывается ДНК-компьютер. При этом его можно перепрограммировать под различные задачи.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
НАТО заявила о пользе для России учений в Грузии
Обновлено в 08:41