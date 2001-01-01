Футбол
Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезонеSport.ru 12:46
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне. Хавбек отметил, что не считает спад мадридцев нелогичным.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Культура
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Единоборства
Евлоев на турнире UFC в Санкт-Петербурге сразится с Сен Ву Чоем
Российский боксёр Мовсар Евлоев узнал соперника на турнире, который пройдёт на террритории Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика
Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН
Турция намерена вынести обсуждение вопроса Голанских высот в Генеральную Ассамблею ООН, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:33
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Политика
NBC: в администрации Трампа произошел раскол из-за Ирана
Телеканал NBC сообщил о расколе в американской президентской администрации по вопросу действия санкций против Ирана. по данным канала, оппоненты не могут прийти к соглашению относительно того, насколько сильными должны быть рестриктивные меры.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Футбол
Черчесов объяснил крупную победу сборной России над Казахстаном
Сборная России разгромила Казахстан в выездном матче отборочного цикла к Евро-2020 со счетом 4:0. Забитыми голами в составе российской команды отметились Артем Дзюба и Денис Черышев, оформивший дубль.
Обновлено в 14:43
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Авто
Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз
По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было реализовано 47 новых электромобилей, что в 5 с лишним раз больше, чем годом ранее (9 ед.).
Обновлено в 02:02
Наука
Создана новая сверхпрочная искусственная кожа
Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения.
Обновлено вчера в 03:10
Армия и оружие
Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35
Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено в 08:05
Политика
Депутат Рады рассказал о согласовании встречи Бойко с Медведевым
Ранее Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Общество
Овнам советуют не переохлаждаться, а у Близнецов будет звёздный час
Первоисточник публикует гороскоп на март, 25 марта. ОВЕН Хорошее время для семейного выезда на природу.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Светланы Феодуловой оставил ее с ребенком без жилья
Российская певица Светлана Феодулова с ребенком осталась без жилья.
Обновлено в 03:25
Культура
Умер импресарио Виктор Хоххаузер
Обновлено в 15:44
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Культура
Началова сильно переживала свою замену на «Евровидении»
Певица Ольга Кормухина рассказала о том, что ее коллега Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, тяжело переживала неудачу по поводу песенного конкурса Евровидение, когда было решено заменить ее.
Обновлено в 14:32
Технологии
В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»
Проект корабля был разработан специалистами Центрального конструкторского бюро «Айсберг».В настоящее время известно, что «Лидер» по размерам будет в два раза превышать атомный ледокол «Арктика».
Обновлено в 11:44
Футбол
Халк может вернуться в «Порту»
Бразилец может вернуться в «Порту», за который он выступал с 2008 по 2012 год.
Обновлено в 16:25
Спорт
Глейхенгауз не ожидал бронзы Медведевой на чемпионате мира
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты закончившегося в Японии чемпионата мира по фигурному катанию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:44