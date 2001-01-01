Футбол

Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезонеSport.ru 12:46

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне. Хавбек отметил, что не считает спад мадридцев нелогичным.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кроос: то, что произошло с «Реалом» в текущем сезоне, совершенно нормально

Чемпионат08:21

Тони Крос: «В этом сезоне все пошло не так, как нам хотелось»

Матч ТВ11:20

Тони Кроос: «В этом сезоне у „Реала“ все пошло не так, как хотелось»

Спорт-Экспресс10:31

Кроос: результаты «Реала» в текущем сезоне? Это нормально

Евро-футбол.ру10:11

Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезоне

Sport.ru12:46

Тони Крос: «В этом сезоне все пошло не так, как нам хотелось»

Sportbox.RU11:20

Кроос: «Дела пошли не так, как этого хотели в „Реале“. После трех невероятных сезонов это нормально»

Бомбардир.ру10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Культура

Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой

Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Политика

Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Единоборства

Евлоев на турнире UFC в Санкт-Петербурге сразится с Сен Ву Чоем

Российский боксёр Мовсар Евлоев узнал соперника на турнире, который пройдёт на террритории Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика

Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН

Турция намерена вынести обсуждение вопроса Голанских высот в Генеральную Ассамблею ООН, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:33
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Политика

Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Гаджеты

Samsung анонсировала чехол для гибкого Galaxy Fold за 135 долларов

Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца

Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Политика

NBC: в администрации Трампа произошел раскол из-за Ирана

Телеканал NBC сообщил о расколе в американской президентской администрации по вопросу действия санкций против Ирана. по данным канала, оппоненты не могут прийти к соглашению относительно того, насколько сильными должны быть рестриктивные меры.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина

Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Спорт

Тутберидзе откровенно рассказала об уходе Медведевой и смерти матери

Обновлено в 16:15
Футбол

Черчесов объяснил крупную победу сборной России над Казахстаном

Сборная России разгромила Казахстан в выездном матче отборочного цикла к Евро-2020 со счетом 4:0. Забитыми голами в составе российской команды отметились Артем Дзюба и Денис Черышев, оформивший дубль.
Обновлено в 14:43
Спорт

Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира

Обновлено в 11:53
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Авто

Российский рынок новых электрокаров вырос в 5 раз

По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было реализовано 47 новых электромобилей, что в 5 с лишним раз больше, чем годом ранее (9 ед.).
Обновлено в 02:02
Наука

Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee), ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения.
Обновлено вчера в 03:10
Армия и оружие

Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35

Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено в 08:05
Политика

Депутат Рады рассказал о согласовании встречи Бойко с Медведевым

Ранее Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Общество

Овнам советуют не переохлаждаться, а у Близнецов будет звёздный час

Первоисточник публикует гороскоп на март, 25 марта. ОВЕН Хорошее время для семейного выезда на природу.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Бывший муж Светланы Феодуловой оставил ее с ребенком без жилья

Российская певица Светлана Феодулова с ребенком осталась без жилья.
Обновлено в 03:25
Культура

Умер импресарио Виктор Хоххаузер

Обновлено в 15:44
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Культура

Началова сильно переживала свою замену на «Евровидении»

Певица Ольга Кормухина рассказала о том, что ее коллега Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, тяжело переживала неудачу по поводу песенного конкурса Евровидение, когда было решено заменить ее.
Обновлено в 14:32
Технологии

В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»

Проект корабля был разработан специалистами Центрального конструкторского бюро «Айсберг».В настоящее время известно, что «Лидер» по размерам будет в два раза превышать атомный ледокол «Арктика».
Обновлено в 11:44
Футбол

Халк может вернуться в «Порту»

Бразилец может вернуться в «Порту», за который он выступал с 2008 по 2012 год.
Обновлено в 16:25
Спорт

Глейхенгауз не ожидал бронзы Медведевой на чемпионате мира

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал результаты закончившегося в Японии чемпионата мира по фигурному катанию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное