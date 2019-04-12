Футбол
Кроос может покинуть «Реал» летомСпорт-Экспресс вчера в 04:51
Полузащитник "Реала" Тони Кроос намерен покинуть Мадрид ближайшим летом. Как сообщает AS, 29-летний немец хочет сменить обстановку, что может совпасть с желанием руководства клуба обновить состав.
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Кроос – о том, что он хочет уйти из «Реала»: «Абсолютно ложная информация!»
Бомбардир.рувчера в 10:46
Кроос - о своём решении покинуть «Реал»: «Это абсолютно ложная информация»
Евро-футбол.рувчера в 09:11
"Абсолютно ложная информация!" Кроос опровергает все слухи об уходе из "Реала"
Спорт-Экспрессвчера в 08:28
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Хоккей
«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3 за 129 секунд
«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимает «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Тюмени завершилась контртеррористическая операция
Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Единоборства
С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес порожние с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено 11 апреля в 23:29
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено вчера в 15:03
Наука
Математики МГУ создали новую геометрию
Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено вчера в 05:03
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
Обновлено вчера в 21:21
Автоспорт
Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая.
Обновлено вчера в 01:35
Баскетбол
Тренер Уолтон покинул «Лос-Анджелес Лейкерс»
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Люком Уолтоном.
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха призналась, что муж ревновал ее к Юрию Гагарину
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков
Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35
Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено 11 апреля в 15:04
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота
Обновлено вчера в 18:52
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Фотография, сделанная телескопом Event Horizon (ЕНТ — «Горизонт событий»), представляет собой первый реальный взгляд человечества на черную дыру и может фундаментально изменить то, как мы понимаем эти объекты и проверяем даже самые основные законы физики.
Обновлено 10 апреля в 10:01
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Гаджеты
Oppo прекращает выпускать флагманскую линейку смартфонов R
Китайский производитель OPPO Electronics Corporation прекратит выпускать смартфоны, которые относятся к флагманской линейке R. Информацию о приостановке выпуска флагманской линейки смартфонов R компании Oppo подтвердил заместитель президента компании Шенн Йирен.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
В России и за рубежом проходит тотальный диктант
К акции впервые присоединяются Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании American Airlines открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В США на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено вчера в 03:49
Политика
Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому
Обновлено вчера в 16:50
Музыка
Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров
Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено вчера в 02:52
Спорт
Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию
Обновлено 11 апреля в 10:16