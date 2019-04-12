Футбол

Кроос может покинуть «Реал» летомСпорт-Экспресс вчера в 04:51

Полузащитник "Реала" Тони Кроос намерен покинуть Мадрид ближайшим летом. Как сообщает AS, 29-летний немец хочет сменить обстановку, что может совпасть с желанием руководства клуба обновить состав.
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Кроос – о том, что он хочет уйти из «Реала»: «Абсолютно ложная информация!»

Бомбардир.рувчера в 10:46

Кроос - о своём решении покинуть «Реал»: «Это абсолютно ложная информация»

Евро-футбол.рувчера в 09:11

"Абсолютно ложная информация!" Кроос опровергает все слухи об уходе из "Реала"

Спорт-Экспрессвчера в 08:28

Кроос — о слухах про его желание покинуть «Реал»: абсолютно ложная информация

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Лидер «Реала» поведал о своём будущем

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СМИ: Крос планирует покинуть «Реал»

Матч ТВвчера в 03:59

Тони Кроос намерен покинуть «Реал» летом

РИА Новостивчера в 03:07
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Хоккей

«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3 за 129 секунд

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимает «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Тюмени завершилась контртеррористическая операция

Никто не пострадал Среди мирных жителей жертв и пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Тюмени, по предварительным данным, нет, сообщила РИА Новости в пятницу представитель департамента здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Обновлено вчера в 23:17
Авто

Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России

Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Единоборства

С прицелом на Макгрегора: Ломаченко проведет бой с Кроллой

Обновлено вчера в 15:33
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Хоккей

«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес порожние с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено 11 апреля в 23:29
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено вчера в 15:03
Наука

Математики МГУ создали новую геометрию

Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено вчера в 05:03
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
Обновлено вчера в 21:21
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая.
Обновлено вчера в 01:35
Баскетбол

Тренер Уолтон покинул «Лос-Анджелес Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение завершить сотрудничество с главным тренером Люком Уолтоном.
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха призналась, что муж ревновал ее к Юрию Гагарину

Обновлено вчера в 14:00
Экономика

Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков

Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Экономика

Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие

Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено 11 апреля в 15:04
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота

Обновлено вчера в 18:52
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Фотография, сделанная телескопом Event Horizon (ЕНТ — «Горизонт событий»), представляет собой первый реальный взгляд человечества на черную дыру и может фундаментально изменить то, как мы понимаем эти объекты и проверяем даже самые основные законы физики.
Обновлено 10 апреля в 10:01
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Гаджеты

Oppo прекращает выпускать флагманскую линейку смартфонов R

Китайский производитель OPPO Electronics Corporation прекратит выпускать смартфоны, которые относятся к флагманской линейке R. Информацию о приостановке выпуска флагманской линейки смартфонов R компании Oppo подтвердил заместитель президента компании Шенн Йирен.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

В России и за рубежом проходит тотальный диктант

К акции впервые присоединяются Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании American Airlines открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В США на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено вчера в 03:49
Политика

Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому

Обновлено вчера в 16:50
Музыка

Автор песен Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Как заявил артист, он не часто соглашается на такую работу.
Обновлено вчера в 02:52
Спорт

Россия опустилась на третье место на командном ЧМ по фигурному катанию

Обновлено 11 апреля в 10:16
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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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