Футбол

Кроос может покинуть «Реал» летомСпорт-Экспресс 04:51

Полузащитник "Реала" Тони Кроос намерен покинуть Мадрид ближайшим летом. Как сообщает AS, 29-летний немец хочет сменить обстановку, что может совпасть с желанием руководства клуба обновить состав.
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Кроос — о слухах про его желание покинуть «Реал»: абсолютно ложная информация

Чемпионат09:20

СМИ: Крос планирует покинуть «Реал»

Матч ТВ03:59

Кроос опроверг информацию о желании уйти из «Реала»

Sports.ru08:51

"Абсолютно ложная информация!" Кроос опровергает все слухи об уходе из "Реала"

Спорт-Экспресс08:28

Тони Кроос намерен покинуть «Реал» летом

РИА Новости03:07

Источник: «Кроос хочет покинуть „Реал“ по окончании сезона»

Sport.ru03:58

«Реал» готов продать Крооса

Sport24.ruвчера в 16:16
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Политика

На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн и отстранил от тренировок

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»

Обновлено в 08:45
Автоспорт

На машине Квята сменили двигатель

На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.
Обновлено в 07:14
Единоборства

Макгрегор: продажи виски взлетят, когда с Лобовым уложим Тухугова

Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что победы его друга российско-ирландского бойца Артёма Лобова будут способствовать росту продажи виски Proper 12.
Обновлено в 08:52
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика

Литва уведомила российский МИД об отзыве посла из Москвы

Власти Литвы отзывают своего посла Рямигиюса Мотузаса из России.
Обновлено в 09:35
Авто

Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу

Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес

Перед смертью Юлия Началова отправила родным последние SMS

Обновлено в 09:25
Наука

Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию

Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Политика

Путин: Национальный космический центр обойдется в 25 млрд рублей

Обновлено в 08:54
Футбол

Аршавин: «В 90-х ходил обедать в ресторан, в котором убивали людей»

Потом по сводкам оказалось, что в 90-х там убивали людей, а я приходил туда днём, обедал и даже не знал об этом.
Обновлено в 09:28
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Авто

Концепт Ford Transit Smart Energy сбережёт тепло зимой

Обновлено вчера в 09:49
Авто

Новая Mazda3 получит спортивную версию

Компания Mazda намерена расширить гамму модификаций нового хэтчбека Mazda3 за счет спортивной версии, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя проекта Коту Беппу.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Космос

В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне

Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Меркель призвала продолжить работу в нормандском формате

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что работа в нормандском формате должна быть продолжена.
Обновлено в 09:15
Космос

Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Общество

Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Футбол

Молодежка «Арсенала» обыграла «Урал» 5:3

Обновлено в 09:33
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Кино

Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 08:17
Экономика

Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Происшествия

После землетрясения Индонезии угрожает цунами

После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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