Футбол
Кроос может покинуть «Реал» летомСпорт-Экспресс 04:51
Полузащитник "Реала" Тони Кроос намерен покинуть Мадрид ближайшим летом. Как сообщает AS, 29-летний немец хочет сменить обстановку, что может совпасть с желанием руководства клуба обновить состав.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Автоспорт
На машине Квята сменили двигатель
На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.
Обновлено в 07:14
Единоборства
Макгрегор: продажи виски взлетят, когда с Лобовым уложим Тухугова
Бывший чемпион UFC, ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что победы его друга российско-ирландского бойца Артёма Лобова будут способствовать росту продажи виски Proper 12.
Обновлено в 08:52
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика
Литва уведомила российский МИД об отзыве посла из Москвы
Власти Литвы отзывают своего посла Рямигиюса Мотузаса из России.
Обновлено в 09:35
Авто
Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу
Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Перед смертью Юлия Началова отправила родным последние SMS
Обновлено в 09:25
Наука
Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию
Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Футбол
Аршавин: «В 90-х ходил обедать в ресторан, в котором убивали людей»
Потом по сводкам оказалось, что в 90-х там убивали людей, а я приходил туда днём, обедал и даже не знал об этом.
Обновлено в 09:28
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Авто
Концепт Ford Transit Smart Energy сбережёт тепло зимой
Обновлено вчера в 09:49
Авто
Новая Mazda3 получит спортивную версию
Компания Mazda намерена расширить гамму модификаций нового хэтчбека Mazda3 за счет спортивной версии, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя проекта Коту Беппу.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Космос
В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне
Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Меркель призвала продолжить работу в нормандском формате
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что работа в нормандском формате должна быть продолжена.
Обновлено в 09:15
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Футбол
Молодежка «Арсенала» обыграла «Урал» 5:3
Обновлено в 09:33
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 08:17
Экономика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44