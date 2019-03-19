Футбол
Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евроСоветский спорт 11:13
Игрок Реала Тони Кроос попал в сферу интересов ПСЖ, который готов приобрести 29-летнего немца летом за 80 млн евро.
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Культура
Наталия Орейро призналась, что чувствует себя почти русской
Обновлено в 05:11
Экономика
ФАС прекратила дело о сговоре Минздрава и «Р-Фарм»
Дело о предполагаемом сговоре с Минздравом прекращено в связи с отсутствием доказательств, рассказал РБК начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
Обновлено в 08:53
Футбол
Бейсболист заключил рекордный контракт в истории спорта
Обновлено в 12:37
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Общество
Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоём
Кейт Миддлтон впервые за почти восемь лет, что является членом монаршей семьи, вышла в свет вдвоём с королевой Елизаветой II.
Обновлено в 08:20
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:56
Общество
«Дождь» и Znak.com рассказали о запрете сотрудникам Russia Today критиковать канал в течение 20 лет после увольнения
Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусматривает штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено вчера в 05:53
Футбол
Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня
Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено в 14:06
Политика
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Авто
Nissan Qashqai получил подвеску для России и подорожал
Кроссовер, собираемый на заводе в Санкт-Петербурге, отличается новой внешностью, перенастроенной подвеской, электроусилителем руля, доработанной трансмиссией и улучшенной шумоизоляцией.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко рассказал, что Началова опасалась за свою жизнь
Коллега Юлии Началовой по проекту «Один в один» Егор Иващенко рассказал о плохих предчувствиях певицы, которыми она с ним поделилась.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Авто
«Яндекс» совместно с Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
«Яндекс» подписал соглашение о создании программно- аппаратного комплекса для беспилотников 4 и 5 уровня автономности с производителем автомобильных компонентов Hyundai Mobis.
Обновлено в 10:22
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Спорт
Большунов пообещал обогнать Клебо на дистанции 50 километров
Думаю, в гонках на 50 километров он у меня не выиграет, решительно отрезал Большунова в интервью для NRK.
Обновлено в 10:14
Футбол
«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера
«Локомотив-Кубань» официально объявил об отставке главного тренера команды Владе Йовановича.
Обновлено в 14:03
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Интернет
Instagram начал тестировать функцию онлайн-покупок
Зарегистрированные в Instagram из других стран пользователи по-прежнему могут оплатить выбранный товар на сайте бренда.
Обновлено в 10:06
Музыка
Кончита Вурст сняла платье и постриглась
В новом клипе певец решил отказаться от привычного амплуа – теперь неподготовленный человек может и не узнать в Томасе Нойвирте прежнюю Кончиту Вурст.
Обновлено в 13:23
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55