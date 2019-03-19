Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евроСоветский спорт 11:13

Игрок Реала Тони Кроос попал в сферу интересов ПСЖ, который готов приобрести 29-летнего немца летом за 80 млн евро.

Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евро

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