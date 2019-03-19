Футбол
Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евроСоветский спорт 11:13
Игрок Реала Тони Кроос попал в сферу интересов ПСЖ, который готов приобрести 29-летнего немца летом за 80 млн евро.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Политика
Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Здоровье
В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом
Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Стратегический «Борей» вышел на испытания
Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Здоровье
В Москве внедряют новый стандарт поликлиник
В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.
Обновлено в 00:42
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
Из-за отказа от Манту мать в Перми привлекут к ответственности
В Перми полицейскими начато административное производство в отношении матери детей, не допущенных к урокам из-за отказа от пробы Манту.
Обновлено в 16:05
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Политика
Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Наука
Ученые из США придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света
На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
Обновлено в 18:01
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено в 01:33
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Общество
В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео
Сегодня гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика
Джозеф Байден заявил о намерении побороться за кресло президента США
Бывший вице-президент Штатов Джозеф Байден заявил на встрече с узким кругом своих сторонников о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:10
Авто
Раскрыта вся цветовая палитра новой Toyota Supra 2020
Покупателям предложат 3 основные версии цветов: Absolute Zero White, Nocturnal Black и Renaissance Red, при этом каждый автомобиль оснащен суппортами красного цвета, а не черного.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Экономика
В 2018 году Московский кредитный банк стал лидером по развитию сети офисов среди российских банков
По данным журнала «Эксперт», Московский кредитный банк занял 8 место в списке «100 крупнейших банков и банковских групп по размеру активов по итогам 2018 года» с суммарной величиной активов 2 266 595 млн рублей по состоянию на 1 января 2019 года и приростом за минувший год в 7%. Объем капитала банка вырос на 8% и составил 273 222 млн рублей.
Обновлено в 08:05
Политика
Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление Казахстаном
В 1992 году Токаев стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году назначен министром иностранных дел.
Обновлено в 13:16
Футбол
Касильяс: «Планирую играть до 40 лет»
Голкипер «Порту» Икер Касильяс заявил, что в ближайшее время он продлит контракт с клубом на два года.
Обновлено в 14:01
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян
Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.
Обновлено в 09:23
Авто
Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины
Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:47