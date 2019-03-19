Футбол

Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евроСоветский спорт 11:13

Игрок Реала Тони Кроос попал в сферу интересов ПСЖ, который готов приобрести 29-летнего немца летом за 80 млн евро.
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СМИ: «ПСЖ» намерен приобрести Кроса

Sportbox.RU11:48

СМИ: «ПСЖ» намерен приобрести Кроса

Матч ТВ11:48

«ПСЖ» хочет приобрести Крооса у «Реала» за 80 млн евро

Sport24.ru10:36

Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евро

Советский спорт11:13

СМИ: «ПСЖ» интересуется Кроосом

Спорт-Экспресс11:04

«ПСЖ» готов заплатить 80 млн евро за Крооса

Евро-футбол.ру11:44

«Реал» присматривается к хавбеку «Лацио»

Soccer.ru11:23
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Здоровье

В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом

Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Стратегический «Борей» вышел на испытания

Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Здоровье

В Москве внедряют новый стандарт поликлиник

В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.
Обновлено в 00:42
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Общество

Из-за отказа от Манту мать в Перми привлекут к ответственности

В Перми полицейскими начато административное производство в отношении матери детей, не допущенных к урокам из-за отказа от пробы Манту.
Обновлено в 16:05
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Политика

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Наука

Ученые из США придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света

На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
Обновлено в 18:01
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Авто

Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов

Обновлено в 01:33
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео

Сегодня гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показали на первом живом видео.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика

Москалькова прибыла в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено в 18:25
Политика

Джозеф Байден заявил о намерении побороться за кресло президента США

Бывший вице-президент Штатов Джозеф Байден заявил на встрече с узким кругом своих сторонников о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:10
Авто

Раскрыта вся цветовая палитра новой Toyota Supra 2020

Покупателям предложат 3 основные версии цветов: Absolute Zero White, Nocturnal Black и Renaissance Red, при этом каждый автомобиль оснащен суппортами красного цвета, а не черного.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Экономика

В 2018 году Московский кредитный банк стал лидером по развитию сети офисов среди российских банков

По данным журнала «Эксперт», Московский кредитный банк занял 8 место в списке «100 крупнейших банков и банковских групп по размеру активов по итогам 2018 года» с суммарной величиной активов 2 266 595 млн рублей по состоянию на 1 января 2019 года и приростом за минувший год в 7%. Объем капитала банка вырос на 8% и составил 273 222 млн рублей.
Обновлено в 08:05
Политика

Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление Казахстаном

В 1992 году Токаев стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году назначен министром иностранных дел.
Обновлено в 13:16
Футбол

Касильяс: «Планирую играть до 40 лет»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс заявил, что в ближайшее время он продлит контракт с клубом на два года.
Обновлено в 14:01
Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян

Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.
Обновлено в 09:23
Авто

Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины

Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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