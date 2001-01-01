Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.

Реал Мадрид Испанский футбольный клуб

Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.