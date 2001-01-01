Футбол

Кроос и Милинкович-Савич находятся в шорт-листе «Интера»
Soccer.ru
10:24

"Интер" следующим летом намерен основательно укрепить линию полузащиты. Такую цель поставил новый генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.
Soccer.ru10:24

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Крос и Милинкович-Савич попали в список интересов «Интера»

Матч ТВ11:43

Крос и Милинкович-Савич попали в список интересов «Интера»

Sportbox.RU11:43

СМИ: «Интер» хочет подписать двух игроков

Спорт-Экспресс10:50

Кроос и Милинкович-Савич - в шорт-листе «Интера»

Евро-футбол.ру10:44

Кроос и Милинкович-Савич находятся в шорт-листе «Интера»

Soccer.ru10:24
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:48, Ашберн
Футбол

Тарасов зимой покинет «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает сsport_inside.
Обновлено в 07:35
Футбол

Алекс Сандро заключил новый контракт с «Ювентусом»

Обновлено в 11:08
Футбол

«Арсенал» осудил болельщика, бросившего бутылку в Деле Алли

«Арсенал» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика, кинувшего бутылку в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Обновлено в 11:01
Футбол

Карадениз, Кузьмин и Рыжиков получили лицензии УЕФА

Обновлено в 07:45
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Ареолой

Ареола оказался в академии «ПСЖ» в 2006 году, а через три года подписал первый профессиональный контракт с клубом.
Обновлено в 09:37
Футбол

Фабрегас зимой может перейти в «Монако»

Как сообщает Gazzetta dello Sport, монегаски готовы удовлетворить запрос Челси в размере 10 миллионов евро за переход Фабрегаса, а также требования самого футболиста в размере 5 миллионов евро за сезон.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Барселона» согласовала аренду Мурильо

Обновлено в 07:29
Футбол

Пасси усилил тренерский штаб «Монако»

В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993 / 94 выступал за монегасков. https: / / t.co / 2Na8RY9F7U AS Monaco (@ AS_Monaco) 20 декабря 2018 г. После 17 туров команда Александра Головина занимает лишь 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции.
Обновлено в 05:28
Футбол

«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

Испанский футбольный клуб "Севилья" подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба.
Обновлено в 11:22
Футбол

«МЮ» предоставит Сульшеру 50 миллионов на трансферы зимой

Руководство клуба предоставит Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему манкунианцев, 50 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 00:28
Футбол

Судьба Насри в «Вест Хэме» решится на следующей неделе

Сообщается, что будущее полузащитника Самира Насри в "Вест Хэме" решится на следующей неделе.
Обновлено в 08:48
Футбол

ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
Обновлено в 08:51
Футбол

«Бавария» предложит 78 млн евро за де Йонга

Мюнхенская "Бавария" продолжает претендовать на полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.
Обновлено в 02:46
Футбол

Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»

Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
Обновлено в 08:27
Футбол

Клаудио Раньери: «Моуринью и Конте – это сердце футбола»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери поделился мнением об уходе Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:14
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Тони Кроос
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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