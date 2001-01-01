Футбол
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
|9′
Матс Хуммельс
|14′
Лерой Сане
|19′
|38′
Джорджиньо Вейналдум
|45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
|52′
|60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
|63′
|66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
|67′
Джошуа Киммих
|68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
|80′
|85′
Куинси Промес
|90′
Вирджил ван Дейк
|45%
|Владение мячом
|55%
|5
|Удары в сторону ворот
|–
|5
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|10
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Германия
Расстановка 3‑4‑3
1
Нойер
15
Зюле
5
Хуммельс
16
Рюдигер
2
Керер
18
Киммих
8
Кроос
14
Шульц
11
Ройс
13
Мюллер
6
Горетцка
1
Силлесен
2
Тете
3
Де Лигт
4
ван Дейк
5
Блайнд
6
де Рон
21
Вильена
7
Де Йонг
9
Промес
10
Депай
19
де Йонг
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос остался недоволен ничейным результатом матча шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Голландией.
Бомбардир.ру00:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Футбол
Терехин: россияне обыграют шведов в Лиге наций
Сборная России по футболу выиграет у команды Швеции со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА, заявил РИА Новости бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терехин.
Обновлено в 03:50
Футбол
Голландия впервые за 25 лет отыгралась с 0:2 в официальном матче
Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Голландии.
Обновлено в 03:43
Футбол
Глава УЕФА высказался об идее создания Суперлиги
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Суперлига не будет создана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:43
Футбол
Защитник сборной Беларуси Володько перейдет в «Оренбург»
Обновлено в 03:24
Футбол
«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо
Обновлено в 03:58
Футбол
Вирджил ван Дейк: «Мы гордимся собой и испытываем невероятные эмоции»
Выиграть Лигу наций было бы замечательно, но мы всех хотим быть уверенны, что попадем на чемпионат Европы, где заставим страну гордиться нами.
Обновлено в 02:38
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги
В матче группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Черногории (2:1) за футболистом следили скауты «Барселоны».
Обновлено в 03:33
Футбол
Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.
Обновлено в 04:00
Футбол
Аленичев руководит «Енисеем» в рабочем режиме
Александр Маньяков, агент главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, сообщил, что специалист работает с командой в штатном режиме.
Обновлено в 03:59
Футбол
Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»
Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
Обновлено в 02:39
Футбол
Футболисты ЦСКА попытались узнать друг друга по прическе
Обновлено в 04:02
Футбол
«Интер» потерял Врсалько на 10 дней
Защитник миланского "Интера" Шиме Врсалько пропустит около десяти дней из-за повреждения бедра, рапортует Football-Italia.
Обновлено в 02:51
Футбол
Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»
Обновлено в 02:17
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу
Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 01:08
Футбол
Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве «Тосно» до 17 декабря
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение дела о банкротстве ФК "Тосно", сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:51