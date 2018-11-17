Футбол

Кроос: Германия не знала, как закончить матч с Нидерландами
Чемпионат
21:12

Германия — Нидерланды
2 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
9′
Матс Хуммельс
14′
Лерой Сане
19′
38′
Джорджиньо Вейналдум
45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
52′
60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
63′
66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
67′
Джошуа Киммих
68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
80′
85′
Куинси Промес
90′
Вирджил ван Дейк
Итоговый результат не отражает то, что происходило на поле, но уже не первый раз говорим эту фразу в 2018 году. Мы не знали, как закончить этот матч, и вот, что в итоге произошло. Думаю, всё равно каждый чувствует, что были достаточно хороши сегодня.
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