Итоговый результат не отражает то, что происходило на поле, но уже не первый раз говорим эту фразу в 2018 году. Мы не знали, как закончить этот матч, и вот, что в итоге произошло. Думаю, всё равно каждый чувствует, что были достаточно хороши сегодня.

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