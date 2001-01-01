Кроос: «Больше никто не выиграет Лигу чемпионов трижды подряд»Евро-футбол.ру вчера в 04:23

Хавбек "Реала" Тони Кроос пообщался с журналистами после вылета команды из Лиги чемпионов.

Политика В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.

Общество Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал топ-5 регионов по продажам алкоголя по итогам 2018 года.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка Центробанк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у уфимского Роскомснаббанка, говорится в сообщении регулятора.

Происшествия Замглавы Спецстроя получил 8 лет по делу о хищении более ₽1 млрд Щербинский суд Москвы приговорил экс-замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (упразднено в 2016 году) Александра Загорулько к восьми годам строгого режима и штрафу в 10 млн руб. по делу о трех эпизодах мошенничестве и взятке на строительстве военных объектов с ущербом более 1 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Общество Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом сотрудников-женщин Росстат назвал сферы деятельности, в которых больше всего работает сотрудников — женщин.

Политика Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.

Политика Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал изучить международное право американскому дипломату.

Политика Huawei подала в суд на правительство США Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies заявил судебном иске против правительства США, сообщает Reuters.

Общество Законопроект о наказании за неуважение к власти прошел второе чтение Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к обществу, символам государства, органам власти.

Экономика МТС заплатит крупный штраф за взятки в Узбекистане Штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту, передает РБК.

Спорт Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.

Здоровье Определен простой способ сохранить здоровое сердце Ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые реже смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и облают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.

Космос Ракету для космических туристов заправят спиртом и жидким кислородом Компонентами топлива суборбитальной ракеты, предназначенной для космического туризма, станут жидкий кислород и спирт, заявил Павел Пушкин, генеральный директор компании «КосмоКурс», 7 марта сообщает ТАСС.

Происшествия Топ-менеджер «Газпрома» обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода Член правления ПАО «Газпром» Сергей Прозоров обругал подчиненных из-за инцидента с газопроводом в городе Приозерск.

Хоккей СКА одержал волевую победу над «Спартаком» СКА обыграл московский "Спартак" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Экономика Чистая прибыль UC Rusal выросла на 39% UC Rusal опубликовала данные финансовой отчетности по международным стандартам.

Музыка Умер первый бас-гитарист группы Queen Скончался первый бас-гитарист легендарной британской группы Queen Майк Гроуз.

Происшествия «Алмазный» миллиардер умер во время интимной пластики в Париже Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики, сообщила газета Sudinfo.be.

Авто В Rolls-Royce рассказали о сравнении с российским Aurus Представители британской марки изучили модели российского производства и прокомментировали их сравнение с автомобилями Rolls-Royce.