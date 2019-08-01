Политика

Кроме Гренландии Трамп может купить много острововАргументы недели вчера в 13:21

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История с предложением Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию наделала в мире много шума. После резкой реакции Копенгагена Белый дом поспешил заявить, что слова президента США были всего лишь шуткой.
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Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

Аргументы неделивчера в 13:21
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
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