Футбол
Кркич расторг контракт со «Сток Сити»Евро-футбол.ру 04:50
Нападающий Боян Кркич прекратил сотрудничество с английским клубом "Сток Сити", рапортует пресс-служба "гончаров".
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Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Специалисты советуют выбирать вино из российского винограда Специалисты Роскачества разработали гид по выбору красного вина - по критерию "цена + качество" лучшими считаются вина из российского винограда, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 02:43
Политика
Малькевич написал заявление в Генпрокуратуру после фейка о «ядерном ударе» по Сибири
Авторы приступили к вбрасыванию информации о том, что "по территории распространялось химическое оружие" и все случившееся больше похоже на "ядерный взрыв".
Обновлено в 05:16
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Украинский олигарх признался, что хотел нанять телеведущего Соловьева
Украинский миллиардер Игорь Коломойский признался, что приглашал на работу на свой телеканал «1+1» российского телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 05:09
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.
Обновлено вчера в 17:18
Космос
Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России
Обновлено вчера в 20:39
Политика
В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 04:34
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
Модернизированные истребители «Супер Сухой» поступят в ВКС России
На вооружение Воздушно-космических сил России поступят модернизированные истребители «Супер Сухой».
Обновлено в 04:17
Финансы
В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором
Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.
Обновлено в 03:55
Политика
Индия упразднит автономию Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии.
Обновлено вчера в 17:15
Армия и оружие
В Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДР
Обновлено в 01:28
Общество
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.
Обновлено в 01:02
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Неизвестные облили кислотой девушку в центре Москвы
Как сообщает РЕН ТВ, несколько человек напали на прохожую, избили её, а затем облили неизвестной жидкостью.
Обновлено в 05:12
Экономика
РЖД наращивают объемы перевозки угля в направлении Дальнего Востока
Согласно планам железнодорожного перевозчика, в этом году отгрузка угля в восточном направлении должна была увеличиться на 1,2%. Но компания, как отметил Алексей Шило, добилась "в июле рекордных по объему показателей отправок угля в направлении Дальнего Востока, несмотря на ремонты и дефицит пропускных способностей".
Обновлено в 02:46
Экономика
На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Власти окажут помощь семье погибшей чемпионки мира по кикбоксингу
Власти Кабардино-Балкарии окажут необходимую помощь семье чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой, которая утонула во время шторма в Севастополе, пытаясь спасти свою подругу, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 03:25