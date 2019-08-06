Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино Специалисты советуют выбирать вино из российского винограда Специалисты Роскачества разработали гид по выбору красного вина - по критерию "цена + качество" лучшими считаются вина из российского винограда, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Политика Малькевич написал заявление в Генпрокуратуру после фейка о «ядерном ударе» по Сибири Авторы приступили к вбрасыванию информации о том, что "по территории распространялось химическое оружие" и все случившееся больше похоже на "ядерный взрыв".

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Шоу-бизнес Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.

Армия и оружие Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.

Политика Украинский олигарх признался, что хотел нанять телеведущего Соловьева Украинский миллиардер Игорь Коломойский признался, что приглашал на работу на свой телеканал «1+1» российского телеведущего Владимира Соловьева.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.

Общество В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.

Политика В Панаме возбуждено дело о причастности Порошенко к отмыванию денег Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Финансы В Пекине оценили решение США признать Китай валютным манипулятором Решение Вашингтона признать Китай "валютным манипулятором" приведет к потрясениям на финансовом рынке и станет препятствием для восстановления мировой экономики, говорится в официальном заявлении Народного банка КНР.

Политика Индия упразднит автономию Кашмира Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии.

Общество Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке Британская газета Guardian принесла извинения за то, что несправедливо обвинила Sputnik в распространении лживой информации.

Происшествия Неизвестные облили кислотой девушку в центре Москвы Как сообщает РЕН ТВ, несколько человек напали на прохожую, избили её, а затем облили неизвестной жидкостью.

Экономика РЖД наращивают объемы перевозки угля в направлении Дальнего Востока Согласно планам железнодорожного перевозчика, в этом году отгрузка угля в восточном направлении должна была увеличиться на 1,2%. Но компания, как отметил Алексей Шило, добилась "в июле рекордных по объему показателей отправок угля в направлении Дальнего Востока, несмотря на ремонты и дефицит пропускных способностей".

Экономика На Украине могут перейти на почасовую подачу воды Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».