Футбол
Кркич расторг контракт со «Сток Сити»Евро-футбол.ру 04:50
Нападающий Боян Кркич прекратил сотрудничество с английским клубом "Сток Сити", рапортует пресс-служба "гончаров".
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Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером
Обновлено в 05:54
Происшествия
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Космос
Curiosity уже 7 лет находится на Марсе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Curiosity отправил изображения идеального места для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено в 06:45
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Авто
Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в России
Обновлено в 06:06
Музыка
Умер композитор и руководитель ВИА «Пламя» Сергей Березин
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В Донбассе погибли четверо украинских военных
Обновлено в 06:40
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Хоккей
Владислав Третьяк: «Конечно, на внука идет давление из-за меня»
Президент ФХР Владислав Третьяк оценил выступление своего внука Максима в составе рижского «Динамо» в игре против СКА.
Обновлено в 05:54
Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала года
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro заметно подешевели
Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается от 525 долларов.
Обновлено в 06:55
Футбол
Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»
Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу.
Обновлено в 07:40
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Общество
Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств
Автомобили Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний получили право бесплатно парковаться на столичных платных парковках, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:12
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках.
Обновлено в 08:18
Футбол
Александр Егоров: «В ворота „Спартака“ нужно было назначать пенальти»
Безбородов удалил Понсе и не назначил пенальти в спартаковские ворота – По матчу "Спартак" – "Динамо".
Обновлено в 08:22