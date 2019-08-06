Футбол

Кркич расторг контракт со «Сток Сити»Евро-футбол.ру 04:50

Нападающий Боян Кркич прекратил сотрудничество с английским клубом "Сток Сити", рапортует пресс-служба "гончаров".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Боян расторг контракт со «Сток Сити» по соглашению сторон

Sports.ru08:11

«Сток Сити» объявил об уходе Кркича

Sport24.ru04:19

Клуб чемпионшипа объявил об уходе воспитанника «Барселоны»

Sportbox.RU04:48

Клуб чемпионшипа объявил об уходе воспитанника «Барселоны»

Матч ТВ04:48

«Сток Сити» объявил об уходе Кркича

Чемпионат04:30

Боян Кркич расторгнет контракт со «Стоук Сити»

Спорт-Экспресс04:23

Кркич досрочно разорвал контракт со «Сток Сити»

Soccer.ru04:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия

Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером

Обновлено в 05:54
Происшествия

Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Космос

Curiosity уже 7 лет находится на Марсе

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Curiosity отправил изображения идеального места для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Медики: Старение организма начинается с пяток

Обновлено в 00:58
Авто

Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в России

Обновлено в 06:06
Музыка

Умер композитор и руководитель ВИА «Пламя» Сергей Березин

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В Донбассе погибли четверо украинских военных

Обновлено в 06:40
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено вчера в 12:54
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Хоккей

Владислав Третьяк: «Конечно, на внука идет давление из-за меня»

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил выступление своего внука Максима в составе рижского «Динамо» в игре против СКА.
Обновлено в 05:54
Финансы

Фондовые рынки США упали до минимума с начала года

Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 04:29
Гаджеты

Huawei P30 и P30 Pro заметно подешевели

Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается от 525 долларов.
Обновлено в 06:55
Футбол

Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу»

Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу.
Обновлено в 07:40
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

Обновлено в 05:59
Политика

Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Общество

Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств

Автомобили Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний получили право бесплатно парковаться на столичных платных парковках, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:12
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на арсенале под Ачинском выросло до 13

Обновлено в 06:20
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Путешествия

Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах

41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках.
Обновлено в 08:18
Футбол

Александр Егоров: «В ворота „Спартака“ нужно было назначать пенальти»

Безбородов удалил Понсе и не назначил пенальти в спартаковские ворота – По матчу "Спартак" – "Динамо".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Красноярский губернатор сообщил о состоянии пострадавших под Ачинском

Обновлено в 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Боян Кркич
Испанский футболист
Испанский футболист сербского происхождения, нападающий английского клуба «Сток Сити». Боян начал свою карьеру в «Барселоне».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сток Сити
Британский футбольный клуб
Профессиональный английский футбольный клуб, располагающийся в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. Был основан в 1863 году. Является вторым старейшим профессиональным клубом Англии после «Ноттс Каунти». В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное