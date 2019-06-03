«Кризис всей жизни»: Вексельберг пожаловался на санкции СШАРидус 16:56

с чего всё началось

Сказочно разбогатевший в России президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг заявил о том, что американские санкции разрушили его образ жизни и «мешают ему быть частью глобального мира».

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Футбол Хольмен может сменить «Динамо» на греческий клуб Согласно информации источника, защитник "Динамо" Себастьян Хольмен может продолжить карьеру в Греции.

Происшествия Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия.

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Политика Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Происшествия В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело после нападения с топором на сотрудника мэрии Следственный отдел Следственного комитета РФ по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело после нападения с топором на работника городской администрации.

Футбол Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.

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Экономика Названы отрасли экономики с самым большим ростом зарплат в 2018 году Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".

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Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Общество Власти Мехико разрешили мальчикам носить юбку в школах Власти мексиканской столицы Мехико объявили о нейтральной школьной форме и разрешили, при желании, мальчикам носить юбки, а девочкам — брюки.

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Общество Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязнённым воздухом В документе говорится, что самый высокий уровень загрязнённого атмосферного воздуха был зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает сайт ведомства.

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.

Авто Toyota назвала российские цены на новую Supra Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.

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Хоккей Вратарь «Авангарда» хочет перейти в «Чикаго» Российский вратарь омского «Авангарда» Иван Налимов хочет покинуть КХЛ и продолжить карьеру в «Чикаго Блэкхоукс».

Футбол СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.