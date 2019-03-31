Кризис, который не выходит из головыВедомости вчера в 16:05

Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет. Чаще других социально-экономические неурядицы замечают жители крупных городов, молодежь и представители среднедоходных групп.

Кризис, который не выходит из головы

Экономика Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.

Общество МГУ занял 90-е место в рейтинге лучших университетов мира МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 лучших университетов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS).

Происшествия Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.

Здоровье Депздрав рекомендует жителям Москвы чаще смеяться Жителям и гостям столицы рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета, здоровья легких, от диабета и других болезней.

Авто Автовладелец ждет извинений от BMW. Уже почти полвека! Зандкамп вызвал представителя BMW, и тот предложил ему три варианта на выбор: перекрасить машину, оставить ее как есть и получить компенсацию в 500 марок или вернуть продавцу.

Единоборства Бивол стал боксером месяца по версии WBA Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол стал боксером месяца по по версии этой организации.

Экономика «Т Плюс» увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2018 году в 4 раза Чистая прибыль "Т Плюс" за 2018 год по РСБУ выросла в четыре раза - до составила 13 млрд рублей.

Экономика Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.

Наука В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.

Политика Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.

Политика Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.

Общество Текслер закрыл киоск с шаурмой в центре Челябинска Во время объезда Челябинска врио губернатора региона Алексей Текслер внезапно остановил свой кортеж и спустился в подземный переход.

Политика «Интерфакс»: глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Общество Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

Технологии Пользователи Sborbox отправили на переработку более 120 тонн вторсырья Пользователи цифрового сервиса Sborbox, запущенного осенью прошлого года в Москве, сдали на переработку более 120 тонн вторсырья.

Общество Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Политика Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.

Здоровье Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.