Экономика
Кризис, который не выходит из головыВедомости вчера в 16:05
Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет. Чаще других социально-экономические неурядицы замечают жители крупных городов, молодежь и представители среднедоходных групп.
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Экономика
Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено вчера в 18:01
Общество
МГУ занял 90-е место в рейтинге лучших университетов мира
МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 лучших университетов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено в 03:34
Политика
Солдаты ВСУ на передовой также проголосовали за Зеленского
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели совладельца S7
Обновлено в 01:53
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Депздрав рекомендует жителям Москвы чаще смеяться
Жителям и гостям столицы рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета, здоровья легких, от диабета и других болезней.
Обновлено в 03:05
Авто
Автовладелец ждет извинений от BMW. Уже почти полвека!
Зандкамп вызвал представителя BMW, и тот предложил ему три варианта на выбор: перекрасить машину, оставить ее как есть и получить компенсацию в 500 марок или вернуть продавцу.
Обновлено вчера в 03:08
Единоборства
Бивол стал боксером месяца по версии WBA
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол стал боксером месяца по по версии этой организации.
Обновлено в 01:15
Экономика
«Т Плюс» увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2018 году в 4 раза
Чистая прибыль "Т Плюс" за 2018 год по РСБУ выросла в четыре раза - до составила 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:21
Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Наука
В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей
Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула
Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.
Обновлено 30 марта в 09:50
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Текслер закрыл киоск с шаурмой в центре Челябинска
Во время объезда Челябинска врио губернатора региона Алексей Текслер внезапно остановил свой кортеж и спустился в подземный переход.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43
Политика
«Интерфакс»: глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Обновлено в 03:33
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Технологии
Пользователи Sborbox отправили на переработку более 120 тонн вторсырья
Пользователи цифрового сервиса Sborbox, запущенного осенью прошлого года в Москве, сдали на переработку более 120 тонн вторсырья.
Обновлено в 02:50
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского
Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Общество
Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреля
Индексация пенсий с первого апреля коснется определенных категорий граждан России.
Обновлено вчера в 18:01
Хоккей
Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:05