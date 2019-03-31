Экономика

Кризис, который не выходит из головыВедомости вчера в 16:05

Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет. Чаще других социально-экономические неурядицы замечают жители крупных городов, молодежь и представители среднедоходных групп.
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Россияне считают, что экономический кризис продлится еще минимум год

Финмаркет01:53

Россияне ждут продолжения кризиса

Саминвестор03:50

Кризис, который не выходит из головы

Ведомостивчера в 16:05
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Экономика

Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель

Обновлено вчера в 18:01
Общество

МГУ занял 90-е место в рейтинге лучших университетов мира

МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 лучших университетов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено в 03:34
Политика

Солдаты ВСУ на передовой также проголосовали за Зеленского

Обновлено в 04:04
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели совладельца S7

Обновлено в 01:53
Происшествия

Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта

На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Здоровье

Депздрав рекомендует жителям Москвы чаще смеяться

Жителям и гостям столицы рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета, здоровья легких, от диабета и других болезней.
Обновлено в 03:05
Здоровье

В Москве разработали уникальный клей для лечения ран и ожогов

Обновлено в 02:51
Авто

Автовладелец ждет извинений от BMW. Уже почти полвека!

Зандкамп вызвал представителя BMW, и тот предложил ему три варианта на выбор: перекрасить машину, оставить ее как есть и получить компенсацию в 500 марок или вернуть продавцу.
Обновлено вчера в 03:08
Единоборства

Бивол стал боксером месяца по версии WBA

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол стал боксером месяца по по версии этой организации.
Обновлено в 01:15
Экономика

«Т Плюс» увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2018 году в 4 раза

Чистая прибыль "Т Плюс" за 2018 год по РСБУ выросла в четыре раза - до составила 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:21
Экономика

Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы

Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула

Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.
Обновлено 30 марта в 09:50
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Текслер закрыл киоск с шаурмой в центре Челябинска

Во время объезда Челябинска врио губернатора региона Алексей Текслер внезапно остановил свой кортеж и спустился в подземный переход.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве

Обновлено в 03:43
Политика

«Интерфакс»: глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Обновлено в 03:33
Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Технологии

Пользователи Sborbox отправили на переработку более 120 тонн вторсырья

Пользователи цифрового сервиса Sborbox, запущенного осенью прошлого года в Москве, сдали на переработку более 120 тонн вторсырья.
Обновлено в 02:50
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины

Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского

Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Магадане наградили пожарных, сделавших искусственное дыхание кошкам

Обновлено в 03:55
Общество

Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреля

Индексация пенсий с первого апреля коснется определенных категорий граждан России.
Обновлено вчера в 18:01
Хоккей

Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:05
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