Экономика
Кризис, который не выходит из головыВедомости вчера в 16:05
Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет. Чаще других социально-экономические неурядицы замечают жители крупных городов, молодежь и представители среднедоходных групп.
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Происшествия
Мигрант с «розочкой» ограбил жительницу Мурино в лифте
Мигрант ограбил жительницу Мурино в лифте, а затем предложил интим.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Космос
Сборка ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем завершилась на Байконуре
Завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» и грузового корабля «Прогресс МС-11», которые запустят на МКС 4 апреля.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Косачев назвал итоги экзитполов поражением Порошенко
Оппонента Порошенко — Владимира Зеленского — Косачев назвал «несистемным кандидатом», а явку на выборы — рекордно низкой, являющейся «зеркалом социальной апатии избирателей».
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Зеленский лидирует с солидным отрывом
Явка в первом туре выборов президента Украины составила 63,48% избирателей.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
ЖКХ
Весенний месячник благоустройства начинается в Москве
Традиционный месячник по весенней уборке и благоустройству пройдет в Москве с 1 по 30 апреля.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол
Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреля
Индексация пенсий с первого апреля коснется определенных категорий граждан России.
Обновлено вчера в 18:01
Наука
Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта
По результатам исследования, общее количество информации займет всего 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Общество
Социологи выяснили, над чьими шутками россияне смеются чаще всего
Накануне 1 апреля ВЦИОМ провел опрос и выяснил, какие юмористы пользуются у россиян наибольшим успехом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:31
Кино
Актер Марк Хэмилл назвал ошибкой убийство Хана Соло в «Звездных войнах»
Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», на съемках популярного сериала «Падение ордена» рассказал «Известиям» о том, что в свое время едва не отказал режиссеру знаменитой киносаги Джорджу Лукасу.
Обновлено вчера в 21:08
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа.
Обновлено в 00:54
Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Экономика
Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей
Минэкономики России подготовило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли сроком на шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Как Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову пережить гибель сына
Позже актриса примет пасынка, как родного и поможет Дмитрию наладить отношения с сыном.
Обновлено в 00:00
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вывели на техобслуживание
Спутник "Глонасс-М" номер 754 временно вывели на техобслуживание.
Обновлено в 02:35
Футбол
Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»
В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Тулузу" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".
Обновлено вчера в 16:53
Политика
В Госдуме констатируют провал «майданного» президента
В любом случае, рассуждает парламентарий, «предварительные итоги выборов свидетельствуют о провале политики «майданного» президента, пришедшего к власти в результате госпереворота и ведущего войну с собственным народом».
Обновлено в 01:40
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Общество
NY Post: в Сенате потребовали исключить Boeing из деятельности авиарегулятора США
Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер потребовал в воскресенье от Федерального авиационного управления (ФАУ) США приостановить участие корпорации Boeing в деятельности комитета, занимающегося вопросами регулирования в авиационной сфере.
Обновлено вчера в 21:42
Технологии
Браузер Chrome получит поддержку Google Ассистента
Браузер Chrome может получить поддержку работы Google Ассистента. Специалисты обнаружили новый код в составе Chritium gerrit.
Обновлено вчера в 05:28
Экономика
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в малых городах
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области, свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 02:28
Энергетика
Цены на нефть «готовятся обновить» максимумы
Торговая сессия 29 марта для нефти сложилась благоприятно. Цены на черное золото продолжили рост. Зафиксированный максимум составил $68,28.
Обновлено в 02:55
Финансы
Отток средств из МИнБанка продолжился в феврале
Согласно отчетности российских банков за февраль, в январе из МИнБанка выводили средства и компании, и население, а в феврале динамика оттоков изменилась: деньги забрали лишь юрлица — 2,7 млрд рублей (в том числе 2 млрд с депозитов на срок свыше трех лет).
Обновлено в 01:59
Космос
Индия вывела на орбиту «космического разведчика»
Индия вывела на орбиту ракету под названием «Полярный спутник», которую называют «космическим разведчиком».
Обновлено в 01:21