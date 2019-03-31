Кризис, который не выходит из головыВедомости вчера в 16:05

Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет. Чаще других социально-экономические неурядицы замечают жители крупных городов, молодежь и представители среднедоходных групп.

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