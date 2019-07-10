Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставкуИнтерфакс 07:21
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа. 7 июля в СМИ попали дипломатические документы, в которых посол называл президента США "неспособным", "ненадежным" и "некомпетентным".
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Общество
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
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Зеленский открыл Чернобыль для туристов
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Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Происшествия
На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:25
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 появился на новых фото-рендерах
Дизайн Новые фото-рендеры подтверждают предыдущие слухи и изображения Samsung Galaxy Note10 – смартфон будет выполнен в прямоугольном корпусе с безрамочным дисплеем и небольшим отверстием вверху по центру под одинарную фронтальную камеру.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Волгарь» представил новый логотип. И все подробно объяснил
"Волгарь" представил новый логотип, информирует пресс-служба. Астраханский клуб подробно объяснил все элементы нового логотипа.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Внучатого племянника Аллы Пугачевой усыновили люди из окружения певицы
Ребенок прижился у этих людей, стал называть их родителями и теперь они изъявили желание усыновить мальчика.
Обновлено в 10:27
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Теннис
Федерер победил Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона
Швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона, передает ТАСС.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Экономика
Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции
Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.
Обновлено в 14:08
Политика
Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году
В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года.
Обновлено в 13:48
Наука
Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле
До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
Обновлено в 13:00
Политика
Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду
Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Барселона» ждёт, когда упадет трансферная стоимость Неймара
Испанский клуб не хочет увеличивать своё предложение и ждет, как разрешится конфликт игрока в «ПСЖ».
Обновлено в 12:03
Политика
Российские врачи поставили диагноз Меркель
Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 14:08
Политика
Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге
Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.
Обновлено в 13:32
Космос
Тайна происхождения следов доисторических вездеходов
Следы были найдены в Италии, на Мальте, во Франции, на территории Казахстана и даже в Северной Америке.
Обновлено вчера в 06:29
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Гаджеты
Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»
Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
Обновлено в 08:39
Происшествия
Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником
Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34