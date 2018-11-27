Технологии
Критический дефект стартового стола нашли на космодроме Восточный
Критический дефект стартового стола нашли на космодроме ВосточныйРБК06:31
На стартовом столе космодрома Восточный обнаружен критический дефект, следует из договора подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования по объекту «Космодром Восточный», размещенных на портале госзакупок.
РБК06:31
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