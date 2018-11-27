На стартовом столе космодрома Восточный обнаружен критический дефект, следует из договора подряда на корректировку документации и замену проектного оборудования по объекту «Космодром Восточный», размещенных на портале госзакупок.

Технологии Технологии Mail.Ru Group разрабатывает голосового помощника Компания Mail.Ru Group разрабатывает голосового помощника, об этом рассказала «Звезде» вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Lenovo K5X оснащен Snapdragon 636 и 6 ГБ ОЗУ На сайте Slashleaks опубликовали некоторые характеристики недорогого смартфона Lenovo K5X, который должен быть представлен в ближайшее время.

Интернет Интернет Artezio: Мессенджер Signal является самым безопасным для пользователей Самым безопасным, по версии Artezio, является мессенджер Signal. На втором месте идет Wickr, а третье досталось Telegram.

Интернет Интернет Google добавил хештеги в отзывы в Картах и My Business В отзывы о компаниях в Google Картах и в локальном Поиске теперь можно добавлять кликабельные хештэги.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Honor 8X скоро получит Android 9.0 Pie Источники сообщают о том, что большой смартфон Honor 8X в скором времени получит обновление прошивки на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

Гаджеты Гаджеты Ulefone представила смартфон Ulefone S10 Pro за 100 долларов

Технологии Технологии Легковые автомобили оказались под угрозой хакерской атаки Как сообщает директор «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса Александр Моисеев, в автомобиле расположено множество микропроцессоров, которые могут быть подвергнуты кибернетической атаке.

Технологии Технологии К 2025 году облачные хранилица вытеснят другие носители информации Как стало известно журналистам, три четверти населения Земли к 2025 году будут работать преимущественно с облачными данными.

Гаджеты Гаджеты Трамп не исключает подорожание техники Apple из-за торговой войны Президент США Дональд Трамп не исключил того, что на айфоны и ноутбуки Apple, произведенные в Китае, будет наложена пошлина в рамках торговой войны с КНР, что является еще одним ударом по компании Тима Кука.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Moto G7 Play получил экран с вырезом и SoC Snapdragon 632 Традиционно, изображения сопровождаются кое-какими техническими подробностями. Moto G7 Play фигурирует под каталожным номером XT1952.

Интернет Интернет В 33 странах мира Wi-Fi работает медленнее мобильного интернета Эксперты отрасли выяснили, что в 33 странах мира Wi-Fi работает медленнее, чем мобильный интернет.

Игры Игры Фанаты бабушки-геймера попросили увековечить ее в игре TES 6 Фанаты бабушки-геймера написали петицию для сотрудников компании Bethesda Game Studios и попросили увековечить 82-летнюю женщину в TES 6. Сама Ширли Карри боится, что не доживет до следующей части компьютерной игры.

Игры Игры Бета Red Dead Online стартует в четыре этапа Студия Rockstar Games готовится к запуску беты Red Dead Online, онлайновой составляющей Red Dead Redemption 2. Она стартует в четыре этапа завтра, 27 ноября.

Гаджеты Гаджеты РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде» Группа компаний РСК продемонстрировала на крупнейшей мировой суперкомпьютерной выставке SC18, прошедшей 12-15 ноября в Далласе (США), свое передовое гиперконвергентное решение с жидкостным охлаждением в режиме «горячая вода» на базе архитектуры «РСК Торнадо» и новейших твердотельных дисков Intel Optane SSD DC P4801X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT).