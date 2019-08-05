Футбол
Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»Bookmaker-ratings.ru вчера в 01:24
34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи». По информации Metaratings, клубы уже договорились о переходе. Нобоа согласовал детали личного контракта с новичком РПЛ и присоединится к новой команде в ближайшее время.
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Рекорд долголетия побила 112-летняя рыба весом в 22 кило
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ФСИН предупредила о дефиците мест в исправительных центрах
В исправительных центрах для принудительных работ в скором времени закончатся места, сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан.
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Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
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Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды
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Армия и оружие
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Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», производящая крылатые авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», раскрыла основные характеристики этих боеприпасов, передаёт ТАСС.
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
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