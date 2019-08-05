Футбол

Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»Bookmaker-ratings.ru вчера в 01:24

34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи». По информации Metaratings, клубы уже договорились о переходе. Нобоа согласовал детали личного контракта с новичком РПЛ и присоединится к новой команде в ближайшее время.
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