Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа покинет команду. Как стало известно Metaratings.ru, представители «Зенита» и «Сочи» смогли договориться об условиях трансфера 34-летнего эквадорского хавбека. Сам Нобоа также уже согласовал все детали личного контракта с новичком РПЛ.

с чего всё началось

Кристиан Нобоа перешел из "Зенита" в "Сочи". 34-летний эквадорец подписал контракт с футбольным клубом "Сочи" на два года, а выступать за новый клуб футболист будет под номером "16".

Кристиан Нобоа перешел из «Зенита» в «Сочи»

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