Кристиан Нобоа перешел из "Зенита" в "Сочи". 34-летний эквадорец подписал контракт с футбольным клубом "Сочи" на два года, а выступать за новый клуб футболист будет под номером "16".

Кристиан Нобоа перешел из «Зенита» в «Сочи»

Финансы Фондовые рынки США упали до минимума с начала года Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика В ЕС не сомневаются, что Лондон может выйти из ЕС без соглашения По мнению европейских дипломатов, Джонсон не хочет переговоров с Брюсселем, а выход из ЕС без соглашения является для него основным планом, сообщает газета The Guardian.

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Футбол ФК «Порту» проведет матч с «Краснодаром» без главного тренера Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау пропустит матч с «Краснодаром», который состоится 7 августа Матч состоится в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Игры Разработчики представили трейлер SEGA Mega Drive Mini Компания SEGA опубликовала видеоролик, который знакомит с ретро-консолью SEGA Mega Drive Mini.

Политика Украинский олигарх признался, что хотел нанять телеведущего Соловьева Украинский миллиардер Игорь Коломойский признался, что приглашал на работу на свой телеканал «1+1» российского телеведущего Владимира Соловьева.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Политика Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.

Происшествия 60 человек подрались в центре Москвы Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.

Армия и оружие Глава Пентагона назвал неприемлемой военную операцию Турции в Сирии Министр обороны США Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии.

Политика Озвучены темы переговоров Зеленского с Эрдоганом Напомним, накануне сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Общество Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от слов покойного экс-главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, сообщает RNS.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Шоу-бизнес Анна Чиповская: «Не хочу вступать в брак или заводить детей» Сегодня актриса решила рассказать, что на самом деле думает о браке. По словам Чиповской, она чувствует себя счастливой и без семейных уз.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.

Происшествия В Севастополе арестовали ресторатора из Сербии по запросу Интерпола Ленинский районный суд Севастополя отправил под стражу гражданина Сербии Славиша Карабашевича, который находился в международном розыске по линии Интерпола.

Общество Госслужащие попросили увеличить командировочные В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Общество Австралийка попала на обложку Vogue, спародировав Ирину Шейк Блогер из Австралии Селеста Барбер попала на обложку португальского Vogue, спародировав русскую супермодель Ирину Шейк.

Происшествия Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.