Футбол
Кристиан Нобоа перешел из «Зенита» в «Сочи»P1spb.ru вчера в 16:05
Кристиан Нобоа перешел из "Зенита" в "Сочи". 34-летний эквадорец подписал контракт с футбольным клубом "Сочи" на два года, а выступать за новый клуб футболист будет под номером "16".
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