Футбол
Кристиан Эриксен объявил, что хочет покинуть «Тоттенхэм»РИА Новости 05:53
Футболист лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что хочет перейти в другой клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что Эриксен продолжит карьеру в мадридском "Реале".
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Гаджеты
Xiaomi объяснила принцип работы подэкранной камеры
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Политика
Опрос: рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50%
На Украине зафиксирован рост рейтинга партии "Слуга народа" до 48,2%, выяснили эксперты социологической группы "Рейтинг" в ходе проведенного опроса.
Обновлено в 06:31
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Политика
Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС Словакии до 2030 года
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne в среду в Москве подписали соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2030 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Гаджеты
Infinix представила конкурента Xiaomi Mi Band 4
Обновлено в 02:57
Культура
Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49
Политика
Мэр города в Алабаме предложил «уничтожать» геев
После публикации отставки мэра потребовали правозащитники.
Обновлено в 06:15
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера
Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Дневники группы Дятлова передали прокуратуре для новой проверки
Дневники, написанные членами группы Дятлова, передали представителям прокуратуры для новой проверки.
Обновлено в 02:27
Политика
Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов
Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 05:30
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Авто
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Авто
Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения
Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.
Обновлено в 05:25
Игры
Ubisoft представила первый тизер Watch Dogs Legion
Ubisoft анонсировала новую часть серии Watch Dogs.
Обновлено в 03:30
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Кино
Не взлетел: Первые отзывы на фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Обновлено в 05:52
Музыка
Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Общество
Для правительства Пермского края на ваши деньги купят зонты
Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для своих сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:29
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Хоккей
Швед: хотелось бы, чтобы Тимма остался с «Химками» на следующий сезон
Хотелось бы, чтобы он остался с нами на следующий сезон.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Авто
В Тульской области официально запущен автомобильный завод Great Wall
Сегодня в индустриальном парке Узловая официально открыли производство по выпуску кроссоверов, рамных внедорожников, пикапов и легковых автомобилей.
Обновлено в 06:05