Футбол
Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все конченоСоветский спорт вчера в 18:23
Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен подвел итоги противостояния с Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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Эриксен: «Это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете»
Sport24.ruвчера в 17:30
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Путешествия
В Пулково петербургских туристов не выпустили на отдых в Китай
Клиентов нескольких российских турфирм отказались регистрировать в аэропорту «Пулково» на рейс перевозчика iFly в китайский город Хайкоу.
Обновлено в 05:49
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Владимир Меньшов стал жертвой мошенников
Обновлено в 03:47
Политика
Опрос показал рост числа готовых проголосовать за Зеленского украинцев
Число планирующих поддержать во втором туре выборов президента Украины шоумена Владимира Зеленского за неделю увеличилось, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
Обновлено в 06:45
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Экономика
Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско
17 апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Игры
18 апреля стартует бета-тестирование Warhammer: Chaosbane
Релиз Warhammer: Chaosbane должен состояться 4-го июня, на PS4, Xbox One и ПК. Обладатели версии Deluxe стартуют раньше - 31 мая.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Дорогой отца: Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде
Обновлено в 06:20
Происшествия
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Кино
Фильм Балагова «Дылда» вошел в программу Каннского кинофестиваля «Особый взгляд»
Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" вошла в программу 72-го Каннского кинофестиваля "Особый взгляд".
Обновлено в 06:53
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев заявил, что ему стыдно за инцидент с американцем
Полузащитник столичного «Спартака» Аяз Гулиев сделал официальное заявление по поводу инцидента с гражданином США на одной из улиц Москвы.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие
Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
Обновлено в 00:36
Политика
Посол России в Таллине: визит президента Эстонии в Москву открывает возможности
Посол России в Эстонии Александр Петров рассказал в специальном интервью ТАСС об ожиданиях от визита президента республики Керсти Кальюлайд в Москву, ответил на вопросы о возможностях подписания двусторонних соглашений, а также дал оценку курсу на наращивание военного присутствия США и НАТО в Европе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Экономика
Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»
Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Марина Александрова опубликовала весеннее фото без макияжа
В кадре Александрова выглядит естественно и сохраняет привычную красоту даже без макияжа.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Друг Андрея Григорьева-Аполлонова назвал причины расставания музыканта с женой
Друг Андрея Григорьева-Аполлонова рассказал, что причина расставания одного из участников группы «Иванушки» с женой заключается в поведении музыканта.
Обновлено в 04:25
Технологии
В Севастополе весной появится сервис аренды электросамокатов
Автоматизированная система аренды электросамокатов появится в Севастополе в конце апреля.
Обновлено в 03:27
Политика
Песков признался, что ждет дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Экономика
Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00