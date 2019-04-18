Футбол
Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все конченоСоветский спорт вчера в 18:23
Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен подвел итоги противостояния с Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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Эриксен: «Это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете»
Sport24.ruвчера в 17:30
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Авто
Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Общество
В центре Петербурга появилась фреска с Нотр-Дамом
Пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.
Обновлено в 05:00
Политика
Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса
В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
Обновлено в 05:19
Экономика
В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ
Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел
Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Обновлено в 04:12
Политика
Зеленский пустит российских артистов на Украину, но выборочно
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что российских артистов нужно впускать на Украину, но выборочно.
Обновлено в 04:20
Культура
Назван самый популярный сериал у гомосексуальных семей
Фэнтезийный сериал «Игра престолов» оказался самым популярным телешоу среди проживающих совместно однополых партнеров в США.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Футбол
«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ
"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Авто
Hyundai представил в Нью-Йорке новый седан Sonata
Южнокорейская компания Hyundai продемонстрировала в рамках автосалона новую модель седана Hyundai Sonata.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Закон об ипотечных каникулах окончательно принят Госдумой
Госдума приняла в третьем закон об ипотечных каникулах, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:38
Происшествия
Взрывное устройство найдено в товарном поезде в Воронежской области
Взрывное устройство обнаружено и обезврежено в товарном поезде, следовавшем с Ростовской области в Ревякино через Воронежскую область.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Португалии несколько человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
На острове Мадейра в Португалии в ДТП с туристическим автобусом погибли несколько человек.
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Более 10 человек пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса в Братиславе
Автобус и троллейбус столкнулись в четверг на Шанцовой улице в центре Братиславы.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Минобороны РФ: обломки разрушенного Индией спутника могут угрожать МКС
"После испытаний Индией противоспутникового оружия в результате разрушения аппарата образовалось более 100 обломков, которые в будущем могут создать угрозу МКС", - отметил Фаттахов во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".
Обновлено в 03:49
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
Чистая прибыль TSMC упала в I квартале почти на треть
Чистая прибыль Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ведущего мирового производителя микросхем на заказ, снизилась в I квартале 2019 года почти на треть в годовом сопоставлении до 61,4 млрд новых тайваньских долларов ($2 млрд) против 89,8 млрд долларов, полученных годом ранее.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Россия отправит на металлолом часть своего атомного флота
На металлолом отправят два тяжелых атомных ракетных крейсера "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев" проекта 1144 "Орлан", четыре атомные подводные лодки проекта 667БДР "Кальмар" - К-221 "Петропавловск-Камчатский", К-433 "Святой Георгий Победоносец", К-232 "Подольск", а также подлодку проекта "Щука" Б-414 "Даниил Московский".
Обновлено в 04:02
Общество
Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В редакцию «Росбалта» пришли с обысками
Группа сотрудников Московского уголовного розыска МВД России пришла в московскую редакцию «Росбалта». Об этом сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 03:53
Авто
В Нью-Йорке назван лучший автомобиль в мире за 2019 год
В этом году лучший автомобиль года в мире выбирали 86 журналистов из 24 стран мира, а претендентами на главное звание были Audi e-tron, новая генерация Volvo S60/V60 и кроссовер Jaguar I-Pace.
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Кино
Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»
Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
В Турции начали принимать карты «Мир»
Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26