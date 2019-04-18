Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все конченоСоветский спорт вчера в 18:23

Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен подвел итоги противостояния с Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все кончено

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