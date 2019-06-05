Футбол

Кристиан Эриксен объявил, что хочет покинуть «Тоттенхэм»РИА Новости 05:53

Футболист лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что хочет перейти в другой клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что Эриксен продолжит карьеру в мадридском "Реале".
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Эриксен: «Переход в „Реал“ был бы шагом вперёд»

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