Футбол
Кристиан Эриксен объявил, что хочет покинуть «Тоттенхэм»РИА Новости 05:53
Футболист лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что хочет перейти в другой клуб. Ранее в СМИ сообщалось, что Эриксен продолжит карьеру в мадридском "Реале".
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Происшествия
В «новой Москве» расстреляли тракториста
В одном из поселков «новой Москвы» неизвестные расстреляли мужчину на тракторе, сообщает РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 07:53
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса
Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Единоборства
Нурмагомедов проведет бой с Порье на турнире в Абу-Даби
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Мосгордума назначила выборы депутатов на 8 сентября
Ранее комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы одобрила назначение выборов в столичный парламент на 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 06:34
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
В Москве началась новая волна «минирований»
Обновлено в 06:05
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В МЧС объяснили задержку подкрепления при ЧП в «Шереметьево»
Дополнительные расчеты спасателей не пустили на усиление в аэропорт «Шереметьево» после крушения SSJ100 из-за закрытой полосы.
Обновлено в 09:53
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Россия призвала Запад образумить Приштину
Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:20
Общество
Правительство Пермского края закупит зонты по шесть тысяч рублей
Аппарат правительства Прикамья объявил аукцион на поставку зонтов от дождя и солнца.
Обновлено в 08:40
Политика
США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Финансы
Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей
Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Политика
Опрос выявил отношение украинцев к вступлению в ЕС и НАТО
При ответе на вопрос о выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% поддержали вступление в ЕС, 24% проголосовали за равноудаленность от России и Запада, 10% сочли правильным вступление в Таможенный союз.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35
Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:21
Политика
СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку
Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Политика
В ДНР оценили законопроект об изъятии имущества у жителей Донбасса
Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших гражданство России, противоречит конституции Украины.
Обновлено в 02:58
Экономика
Амурский суд запретил допэмиссию акций «Восточного» на ₽5 млрд
Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании "Финвижн" Артема Аветисяна к "Восточному", введя запрет на проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб. Это следует из определения суда от 5 июня (есть в распоряжении РБК), его содержание подтвердили в "Финвижн" и инвестфонде Baring Vostok.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом
Обновлено в 07:05
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина в среду во время работы в Советском административном округе после сильного ливня, пытаясь перепрыгнуть большую лужу, упала, но отнеслась к произошедшему с иронией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Обновлено в 06:07
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество
Эксперты «Роскачества» нашли кишечную палочку в чаях 11 производителей
Бактерии кишечной палочки нашли в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».
Обновлено вчера в 03:26